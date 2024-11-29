"Твереза і не вживає наркотики": Брітні Спірс почала нове життя (фото)

Як кажуть інсайдери, Брітні Спірс наробила в житті багато помилок, але тепер вона має намір все змінити і "побудувати своє життя заново".

Знаменита американська співачка Брітні Спірс після низки розлучень, романів і скандальних витівок, схоже, почала нове життя. Зірка відмовилася від алкоголю, наркотичних препаратів і стосунків із "токсичними чоловіками", повідомляє Daily Mail із посиланням на свої джерела.

Як каже інсайдер, у Голлівуді зараз усі шепочуться: "Брітні повернулася". Співачка обмежила вживання алкоголю, а найголовніше відмовилася від наркотиків; повністю контролює свої фінанси і, як кажуть, зареклася від "токсичних" чоловіків, перервавши спілкування з колишнім злочинцем Солізом.

"Але наразі вона покінчила з чоловіками і зосередилася на собі. Вона твереза і не вживає наркотики. Час від часу вона випиває келих вина, але у неї немає проблем з наркотиками, і навколо неї є люди, які стежать за тим, щоб вона залишалася на правильному шляху", — повідомило джерело.

Виступ Брітні Спірс (архівне фото) Фото: Getty

Повідомляється, що зірка регулярно працює з терапевтом і приймає прописані препарати. Вона також найняла кухаря і медичного фахівця для роботи, які стежать за її здоров'ям і правильним харчуванням. Такий різкий поворот друзі Спірс пов'язують із тим, що Брітні дуже хоче налагодити стосунки зі своїми дітьми. Двоє вже дорослих її синів, 19-річний Шон Престон і 18-річний Джейден Престон, не часто бачили свою зіркову маму і протягом 13 років виховувалися здебільшого їхнім батьком Кевіном Федерлайном. Тепер Брітні вдалося відновити стосунки зі своїми дітьми.

"До неї повернулася любов синів, і це стало для неї зміною. Вони часто розмовляють і постійно пишуть повідомлення. Це все, чого вона хотіла", — сказав інсайдер.

Брітні Спірс зі своїми дітьми (архівне фото) Фото: Getty Images

Повідомляється також, що Спірс, коли позбулася опіки свого батька, відновила контроль над своїми статками, які оцінюють у 60 мільйонів доларів. За даними джерел, її бестселер "Жінка в мені" мав фінансовий успіх. Спірс підписала контракт на суму близько 15 мільйонів доларів у 2022 році, а її книжка була опублікована і стала популярною серед шанувальників. Відтоді було продано понад три мільйони примірників по всьому світу. "Коли вона писала мемуари, вона відчувала себе переможеною, але їй потрібно було швидко заробити трохи грошей. Вона ніколи не думала, що це повністю змінить все її життя", — сказало джерело і додало, що тепер співачка націлилася на більш високі цілі — вона хоче стати мільярдером. Брітні також працює над новою лінією ювелірних прикрас "Tiny B".

Однак, можливо, найважливішим для її майбутнього благополуччя та фінансової безпеки є клятва Спірс ніколи не повертатися до "токсичних" чоловіків. Її нещодавнє особисте життя справді було непростим, як визнає сама Спірс. У 2022 році вона вийшла заміж за модель Сема Асгарі, але менш ніж за два роки він подав на розлучення, пославшись на "непримиренні розбіжності" на тлі звинувачень у її зраді.

Брітні Спірс і Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Джерела, близькі до Спірс, від самого початку висловлювали занепокоєння щодо її стосунків з Асгарі, стверджуючи, що, будучи "актором-початківцем", він використовував знамениту співачку. Потім у неї був роман із колишнім злочинцем Полом Солізом, який, за деякими даними, вже закінчився. Спірс "вільна і має намір побудувати своє життя заново".

Раніше, 4 листопада, Фокус писав про те, що Брітні Спірс оголосила про запуск власного ювелірного бренду.