Найдорожче пограбування у Британії: у блогерки-мільйонерки поцупили коштовності на $12 млн

Жінка неодноразово демонструвала предмети розкоші, розкішні подорожі та хизувалась своїм багатством у соціальних мережах. Злодій також забрав сумки Hermes із крокодилової шкіри вартістю 194 тисячі доларів і 18 тисяч доларів готівкою.

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У Великій Британії пограбували блогерку-мільйонерку Шафіру Хуанг. У неї викрали коштовності на суму понад 12 мільйонів доларів. Про це пише видання The Sun.

Жінка хоче повернути вкрадені в неї ювелірні вироби і пропонує винагороду у 1,8 млн доларів.

Зазначається, що невідомий пробрався до будинку інфлюенсерки в Примроуз-Хілл в північній частині Лондона через вікно другого поверху, коли нікого не було вдома. Він все там перерив і викрав виготовлені на замовлення ювелірні прикраси з діамантами на суму понад 12 мільйонів доларів.

Шафіра Хуанг

Вони належали Шафірі Хуанг, колекціонерці мистецтва та культурній представниці галереї Halcyon на Бонд-стріт.

Жінка неодноразово демонструвала предмети розкоші, розкішні подорожі та хизувалась своїм багатством у соціальних мережах

Злодій також забрав сумки Hermes із крокодилової шкіри вартістю 194 тисячі доларів і 18 тисяч доларів готівкою.

Шафіра Хуанг

Родина блогерки оголосила винагороду — понад 600 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати крадія, а також винагороду — 10% від вартості будь-яких знайдених вкрадених речей.

Нагадаємо, що у Китаї було заблоковано акаунти інфлюенсерів, які видавали себе за "принцес Близького Сходу" з метою просування товарів.