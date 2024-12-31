Самое дорогое ограбление в Британии: у блогера-миллионерши украли драгоценности на $12 млн

Женщина неоднократно демонстрировала предметы роскоши, роскошные путешествия и хвасталась своим богатством в социальных сетях. Вор также забрал сумки Hermes из крокодиловой кожи стоимостью 194 тысячи долларов и 18 тысяч долларов наличными.

Related video

В Великобритании ограбили блогера-миллионершу Шафиру Хуанг. У нее похитили драгоценности на сумму более 12 миллионов долларов. Об этом пишет издание The Sun.

Женщина хочет вернуть украденные у нее ювелирные изделия и предлагает вознаграждение в 1,8 млн долларов.

Отмечается, что неизвестный пробрался в дом инфлюенсера в Примроуз-Хилл в северной части Лондона через окно второго этажа, когда никого не было дома. Он все там перерыл и похитил изготовленные на заказ ювелирные украшения с бриллиантами на сумму более 12 миллионов долларов.

Шафира Хуанг

Они принадлежали Шафире Хуанг, коллекционеру искусства и культурному представителю галереи Halcyon на Бонд-стрит.

Женщина неоднократно демонстрировала предметы роскоши, роскошные путешествия и хвасталась своим богатством в социальных сетях

Вор также забрал сумки Hermes из крокодиловой кожи стоимостью 194 тысячи долларов и 18 тысяч долларов наличными.

Шафира Хуанг

Семья блогера объявила вознаграждение — более 600 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать вора, а также вознаграждение — 10% от стоимости любых найденных украденных вещей.

Напомним, что в Китае были заблокированы аккаунты инфлюенсеров, которые выдавали себя за "принцесс Ближнего Востока" с целью продвижения товаров.