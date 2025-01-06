"Balenciaga з Білорусі": у мережі обговорюють дивний одяг з бульбашкової плівки (фото, відео)

Сукня зі "100% поліетилену" коштує 90 доларів. Бренд ZNWR зазначив, що вона не підходить для спекотної погоди. Однак перевага такого одягу полягає в тому, що його легко чистити.

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Білоруський бренд одягу ZNWR з Мінська завірусився у мережі завдяки своїм незвичним вбранням із бульбашкової плівки. Його вже навіть охрестили "Balenciaga з Білорусі", порівнюючи з відомим брендом, що відомий сміливими і ексцентричними дизайнами. Про це пише South China Morning Post.

ZNWR рекламував свою колекцію напередодні Нового року як ідеальне рішення для тих, хто хоче "виділитися серед безлічі оксамиту та атласу в новорічну ніч". Попри чималий інтерес серед підписників бренду, жоден покупець поки не поділився фото в цих виробах.

Назва бренду походить від японського терміна "дзен", що символізує філософію "менше означає більше". У промовідео, де моделі позують у басейні у вбранні з плівки, бренд пояснив ідею свого дизайну як прагнення бути "реальними, видимими, прозорими та щирими".

Сукня з плівки коштує 280 білоруських рублів (приблизно $90), а піджак — 380 рублів. Було виготовлено лише 20 таких виробів. У відповідях на запитання ZNWR зазначив, що сукня зі "100% поліетилену" не підходить для спекотної погоди через схильність викликати потовиділення. Водночас бренд наголосив, що ці речі легко чистити.

Продукція бренду стала популярною після того, як одна жінка знайшла ці вироби в магазині ZNWR і поділилася фотографіями в соцмережах. Вона навіть показала застібку-блискавку на сукні, щоб довести, що це справжній товар, а не жарт.

Особливістю дизайну стали великі пухирці, які значно перевищують розмір звичайної пакувальної плівки. В одному з постів бренду, який набрав 149 тисяч вподобань, користувач пожартував, що цей одяг був "розроблений Balenciaga".

Цікаво, що подібний ексцентричний підхід уже застосовувався в моді. Наприклад, Balenciaga відомий своїми несподіваними дизайнерськими рішеннями, такими як сумка за $1800, що нагадує пакет для сміття, чи браслет із липкої стрічки за $3300.

У 2019 році британський бренд Craig Green випустив колекцію одягу з кольорових мішків для сміття, схожих на бульбашкову плівку, підкреслюючи "крихкість" і "захисність" людини.

Вбрання ZNWR викликало змішані реакції в мережі. Дехто жартував, що ці речі забезпечують "максимальне задоволення від лускання пухирців". Інші писали: "Не носіть це в переповненому автобусі" чи питали: "Коли випустять наряди з пінопласту на зиму".

Втім, критики звертали увагу на екологічні проблеми: "Коли весь цивілізований світ скорочує використання бульбашкової плівки і замінює її паперовими упаковками, вони роблять з неї "одяг".

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