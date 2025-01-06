"Balenciaga из Беларуси": в сети обсуждают странную одежду из пузырьковой пленки (фото, видео)

Платье из "100% полиэтилена" стоит 90 долларов. Бренд ZNWR отметил, что оно не подходит для жаркой погоды. Однако преимущество такой одежды заключается в том, что ее легко чистить.

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Белорусский бренд одежды ZNWR из Минска завирусился в сети благодаря своим необычным нарядам из пузырьковой пленки. Его уже даже окрестили "Balenciaga из Беларуси", сравнивая с известным брендом, который известен смелыми и эксцентричными дизайнами. Об этом пишет South China Morning Post.

ZNWR рекламировал свою коллекцию в преддверии Нового года как идеальное решение для тех, кто хочет "выделиться среди множества бархата и атласа в новогоднюю ночь". Несмотря на немалый интерес среди подписчиков бренда, ни один покупатель пока не поделился фото в этих изделиях.

Название бренда происходит от японского термина "дзен", символизирующего философию "меньше значит больше". В промовидео, где модели позируют в бассейне в нарядах из пленки, бренд объяснил идею своего дизайна как стремление быть "реальными, видимыми, прозрачными и искренними".

Платье из пленки стоит 280 белорусских рублей (примерно $90), а пиджак — 380 рублей. Было изготовлено всего 20 таких изделий. В ответах на вопросы ZNWR отметил, что платье из "100% полиэтилена" не подходит для жаркой погоды из-за склонности вызывать потоотделение. В то же время бренд подчеркнул, что эти вещи легко чистить.

Продукция бренда стала популярной после того, как одна женщина нашла эти изделия в магазине ZNWR и поделилась фотографиями в соцсетях. Она даже показала застежку-молнию на платье, чтобы доказать, что это настоящий товар, а не шутка.

Особенностью дизайна стали большие пузырьки, которые значительно превышают размер обычной упаковочной пленки. В одном из постов бренда, который набрал 149 тысяч лайков, пользователь пошутил, что эта одежда была "разработана Balenciaga".

Интересно, что подобный эксцентричный подход уже применялся в моде. Например, Balenciaga известен своими неожиданными дизайнерскими решениями, такими как сумка за $1800, напоминающая пакет для мусора, или браслет из липкой ленты за $3300.

В 2019 году британский бренд Craig Green выпустил коллекцию одежды из цветных мешков для мусора, похожих на пузырьковую пленку, подчеркивая "хрупкость" и "защищенность" человека.

Наряды ZNWR вызвали смешанные реакции в сети. Некоторые шутили, что эти вещи обеспечивают "максимальное удовольствие от лопания пузырьков". Другие писали: "Не носите это в переполненном автобусе" или спрашивали: "Когда выпустят наряды из пенопласта на зиму".

Впрочем, критики обращали внимание на экологические проблемы: "Когда весь цивилизованный мир сокращает использование пузырчатой пленки и заменяет ее бумажными упаковками, они делают из нее "одежду".

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