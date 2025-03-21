Провалив ідеальний план: злодій, який прийшов пограбувати ювелірний магазин, потрапив у конфуз (відео)

Чоловік три дні напередодні пограбування вів спостереження за магазином, а у зазначений день сховався в торговому центрі до його закриття, одягнув маску із фільму "Крик" і пробрався в магазин.

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У Таїланді грабіжник, який три дні складав план щодо пограбування ювелірного магазину, провалив його. Він зайшов до крамниці, але припустився однієї помилки в розрахунках, і його затримали. Про це повідомляє Іndependent.

Так, чоловік три дні напередодні пограбування вів спостереження за магазином, а у зазначений день сховався в торговому центрі до його закриття, одягнув маску із фільму "Крик" і пробрався в магазин.

Він відкрив замок відмичкою, а коли потрапив у середину, вирішив закрити ролет, щоб не привертати увагу.

Далі він взяв кілька золотих ланцюжків і пішов до виходу. Але тут сталася неприємність — він зрозумів, що припустився великої помилки, оскільки ролет зсередини не можна було відчинити.

Він бігав в пошуку виходу, але так його і не знайшов.

Наступного дня вранці працівники магазину виявили всередині злодія і викликали поліцію. 21-річного хлопця затримали.

Нагадаємо, що раніше у Варшаві затримали 22-річного хлопця, який прикидався манекеном. Він обкрадав крамниці торговельного центру поки його не помітила служба безпеки.

Також повідомлялося, що у Франції судитимуть банду пенсіонерів, які пограбували Кім Кардаш'ян. У неї викрали коштовностей на 10 мільйонів доларів.