Провалил идеальный план: вор, который пришел ограбить ювелирный магазин, попал в конфуз (видео)

Мужчина три дня накануне ограбления вел наблюдение за магазином, а в указанный день спрятался в торговом центре до его закрытия, надел маску из фильма "Крик" и пробрался в магазин.

Related video

В Таиланде грабитель, который три дня составлял план по ограблению ювелирного магазина, провалил его. Он зашел в магазин, но допустил одну ошибку в расчетах, и его задержали. Об этом сообщает Іпԁепԁепԁепт.

Так, мужчина три дня накануне ограбления вел наблюдение за магазином, а в указанный день спрятался в торговом центре до его закрытия, надел маску из фильма "Крик" и пробрался в магазин.

Он открыл замок отмычкой, а когда попал внутрь, решил закрыть роллет, чтобы не привлекать внимание.

Далее он взял несколько золотых цепочек и пошел к выходу. Но тут случилась неприятность — он понял, что допустил большую ошибку, поскольку роллет изнутри нельзя было открыть.

Он бегал в поиске выхода, но так его и не нашел.

На следующий день утром работники магазина обнаружили внутри вора и вызвали полицию. 21-летнего парня задержали.

Напомним, что ранее в Варшаве задержали 22-летнего парня, который притворялся манекеном. Он обворовывал магазины торгового центра пока его не заметила служба безопасности.

Также сообщалось, что во Франции будут судить банду пенсионеров, которые ограбили Ким Кардашьян. У нее похитили драгоценностей на 10 миллионов долларов.