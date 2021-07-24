Бритни Спирс опубликовала в Instagram фото с голой грудью

По мнению пользователей, таким образом артистка выражает протест против опеки своего отца Джейми Спирса.

39-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс продолжает эпатировать своих поклонников, публикуя в Instagram странные танцы или оставляя огромные посты, в которых расписывает, например, как покупала обувь, причем зачастую это больше похоже на набор слов, чем на связный текст.

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Однако совсем недавно артистка, у которой двое сыновей-подростков, умудрилась удивить фанатов еще больше. Она опубликовала на своей странице снимок, на котором позирует в одних джинсовых микрошортах. При этом голую грудь знаменитость прикрыла руками.

[ + – ] Бритни Спирс позировала в одних микрошортах Фото: Britney Spears/Instagram

Всего за 9 часов снимок собрал почти 1,9 млн лайков, а в комментариях ее подписчики предположили, что такое откровенное фото – способ Бритни выразить свой протест по отношению к отцу, Джейми Спирсу, и его опеке.

Днем ранее певица поделилась видео, на котором она танцует в бикини, демонстрируя рисунки по всему телу.

В целом, в последнее время Бритни активизировалась в соцсети, выдавая в день по несколько постов. Поклонники не исключают, что артистка старается что-то сказать им, но не совсем понимают ее настроение и намерения.

Как известно, певица не оставляет надежды избавиться от финансовой опеки отца и вернуть контроль над своей жизнью. После того, как, несмотря на ее откровения в суде, где она рассказала о 13 годах жизни под опекой и попросила освободить ее от этого, судья отклонила ее просьбу, за дело Бритни взялся адвокат Мэтью Розенгарт, фирма которого ранее защищала интересы Стивена Спилберга, Шона Пенна, Бена Аффлека и других.

Кроме того, знаменитость заявила, что не будет выступать до тех пор, пока ее карьеру контролирует отец. Ранее она рассказывала, что ее заставляли работать по 7 дней в неделю.