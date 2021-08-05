Кухня для очень богатых: Пэрис Хилтон показала, каким будет ее новое кулинарное шоу (видео)

Кулинарные способности богатой представительницы семейства Хилтон зрители могут оценить на стриминговой платформе Netflix.

40-летняя светская львица и модель Пэрис Хилтон представила свое кулинарное шоу Cooking With Paris, которое теперь выходит на Netflix. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

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Проект создан вполне в духе богатой блондинки. Каждый выпуск будет начинаться с того, что она в дизайнерских нарядах, с безупречной укладкой и макияжем отправляется в супермаркет за продуктами, эффектно лавируя тележкой между полками. Кинематографическое появление в магазине героини очень сильно контрастирует с традиционным походом рядового американца за едой, что уже указывает на "элитарность" кулинарного шоу Хилтон.

После покупок она возвращается на свою кухню, наполненную дорогими и блестящими вещами, где ей в приготовлении очередного блюда помогает какая-нибудь знаменитость.

"Cooking With Paris – это лихорадочный сон, от которого не хочется просыпаться. Идиллическая, умиротворяющая атмосфера слегка приправлена ​​кошмаром. Шоу кажется таким реальным, но в то же время таким причудливым и недостижимым, как будто ваш разум играет с вами. Что делает Cooking With Paris настолько успокаивающим, так это противоречивый вкус Хилтон (она одинаково любит Taco Bell и Chanel), творческую атмосферу и то, что это история женщины, находящейся на виду у публики, которая, наконец, использует свою силу, переходя к следующему этапу ее жизни", – отмечают обозреватели.

В этом шоу Пэрис чувствует себя наиболее органично, поскольку это ее собственный розовый, очень блестящий и очень дорогой мир, который она контролирует.

Проект, по сути, является продолжением документального фильма 2020 года This Is Paris, в котором подчеркивается культурное влияние Хилтон, искажение информации в СМИ и травма, которую она получила в результате жестокого обращения в школе-интернате, куда родители отправили ее, когда Пэрис была подростком.

В видео много нарочито "кукольных" моментов, отображающих мир "очень богатой Барби": филе-миньон, покрытое блестками, посыпанные золотом луковые кольца, картошка фри из McDonald"s в розовых игрушечных машинках, аляповатая поваренная книга.

"Все эти глупые, несколько фантастические элементы настолько похожи на Пэрис Хилтон, что они, возможно, нравятся только вкусу взрослого, выросшего с неограниченным богатством, но в этом-то и дело. Хилтон хвастается, потому что это то, кем она является", – отметили критики.

Почти все гости Hilton на шоу — это другие богатые знаменитости, которые вряд ли когда-то готовили на собственных кухнях даже во время пандемии. Среди приглашенных – Майли Сайрус, Ким Кардашьян, Деми Ловато.

[ + – ] Ким Кардашьян в гостях у Пэрис Хилтон

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что Пэрис Хилтон ждет ребенка, однако сама знаменитость эту информацию опровергла.