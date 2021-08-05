Кухня для дуже багатих: Періс Гілтон показала, яким буде її нове кулінарне шоу (відео)

Кулінарні здібності багатої представниці сімейства Гілтон глядачі можуть оцінити на стримінговій платформі Netflix.

40-річна світська левиця і модель Періс Гілтон представила своє кулінарне шоу Cooking With Paris, яке тепер виходить на Netflix. Відповідне відео вона опублікувала в Instagram.

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Проект створений цілком у дусі багатої блондинки. Кожен випуск буде починатися з того, що вона в дизайнерських нарядах, з бездоганною укладкою і макіяжем відправляється в супермаркет за продуктами, ефектно лавіруючи візком між полицями. Кінематографічна поява в магазині героїні дуже сильно контрастує з традиційним походом рядового американця за їжею, що вже вказує на "елітарність" кулінарного шоу Гілтон.

Після покупок вона повертається на свою кухню, наповнену дорогими і блискучими речами, де їй в приготуванні чергової страви допомагає якась знаменитість.

"Cooking With Paris — це гарячковий сон, від якого не хочеться прокидатися. Ідилічна, заспокійлива атмосфера злегка приправлена ​​кошмаром. Шоу здається таким реальним, але в той же час таким химерним і недосяжним, ніби ваш розум грає з вами. Що робить Cooking With Paris настільки заспокійливим, то це суперечливий смак Гілтон (вона однаково любить Taco Bell і Chanel), творчу атмосферу і те, що це історія жінки, яка перебуває на очах у публіки, яка нарешті використовує свою силу, переходячи до наступного етапу її життя", — зазначають оглядачі.

У цьому шоу Періс відчуває себе найбільш органічно, оскільки це її власний рожевий, дуже блискучий і дуже дорогий світ, який вона контролює.

Проект, по суті, є продовженням документального фільму 2020 року This Is Paris, у якому підкреслюється культурний вплив Гілтон, спотворення інформації в ЗМІ і травма, яку вона отримала в результаті жорстокого поводження в школі-інтернаті, куди батьки відправили її, коли Періс була підлітком.

У відео багато "лялькових" моментів, що відображають світ "дуже багатої Барбі": філе-міньйон, покрите блискітками, посипані золотом кільця цибулі, картопля фрі з McDonald's у рожевих іграшкових машинках, незграбна куховарська книга.

"Усі ці дурні, трохи фантастичні елементи настільки схожі на Періс Гілтон, що вони, можливо, подобаються тільки смаку дорослого, котрий виріс з необмеженим багатством, але в цьому-то й річ. Гілтон хвалиться, тому що це те, ким вона є", — зазначили критики.

Майже всі гості Hilton на шоу — це інші багаті знаменитості, які навряд чи колись готували на власних кухнях навіть під час пандемії. Серед запрошених — Майлі Сайрус, Кім Кардаш'ян, Демі Ловато.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у гостях у Періс Гілтон

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Періс Гілтон чекає дитину, однак сама знаменитість цю інформацію спростувала.