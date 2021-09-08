Батько Брітні Спірс офіційно подав документи на припинення опікунства над донькою

Остаточне рішення в цьому питанні прийме суддя Бренда Пенні, яка веде справу про опіку над Брітні Спірс.

62-річний Джеймі Спірс подав до Верховного суду Лос-Анджелеса прохання про припинення опікунства над донькою Брітні й визнав, що в нього більше немає підстав контролювати її життя, повідомляє NBC News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У документах він зазначив, що співачка "має право на те, щоб цей суд серйозно розглянув питання про те, чи потрібна ще це опікунство". Крім того, він вважає, що стан Брітні змінився настільки, що "причин для тривання опікунства більше не існує".

Джеймі Спірс всіляко підкреслює, що хоче кращого для своєї дочки.

"Якщо міс Спірс хоче припинити опікунство і вважає, що вона сама може впоратися зі своїм життям, містер Спірс вважає, що вона повинна отримати цей шанс", — цитує канал витяги з документа.

Останнє слово — за суддею Брендою Пенні, яка веде справу про опіку.

Як стало відомо, Джеймі Спірс отримував по $16 тисяч на місяць як опікун співачки, яка заробляла мільйони, і контролював її фінанси. 12 серпня, на тлі зростаючого тиску з боку його дочки, його колишньої дружини Лінн і шанувальників Брітні, Джеймі Спірс погодився піти у відставку, але тільки коли все буде на своїх місцях. При цьому адвокат Брітні Меттью Розенгарт звинуватив батька артистки в здирництві.

[ + – ] На захист Брітні піднялися тисячі її фанатів по всій Америці

У свою чергу Джеймі закликав особистого опікуна Брітні Джоді Монтомері піти у відставку. Він також розкритикував адвоката дочки, Меттью Розенгарта, який звинуватив його в здирництві, заявивши, що мільйони, про які згадувалося, повинні були піти на гонорари його адвокатам і експертам, які працюють зі ЗМІ, за його юридичні консультації, а не в якості відкупу.

Джеймі Спірс сказав, що Розенгарт не сприяв швидкому просуванню справи.

Розенгарт мовчати не став і заявив, що батько Брітні намагається "уникнути відповідальності" за свої дії протягом останніх 13 років.

Нагадаємо, раніше Джеймі Спірс говорив, що в його дочки проблеми з психікою, і навіть серйозно подумував про її примусову госпіталізацію в спеціалізовану клініку. Пізніше він все ж озвучив намір відмовитися від опікунства над нею.