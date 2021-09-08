Отец Бритни Спирс официально подал документы на прекращение опекунства над дочерью

Окончательное решение в этом вопросе примет судья Бренда Пенни, ведущая дело об опеке над Бритни Спирс.

62-летний Джейми Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса прошение о прекращении опекунства над дочерью Бритни и признал, что у него больше нет оснований контролировать ее жизнь, сообщает NBC News.

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В документах он отметил, что певица "имеет право на то, чтобы этот суд серьезно рассмотрел вопрос о том, не требуется ли больше этого опекунства". Кроме того, он считает, что положение Бритни изменилось до такой степени, что "причин для учреждения опекунства больше не существует".

Джейми Спирс всячески подчеркивает, что хочет лучшего для своей дочери.

"Если мисс Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что она сама может справиться со своей жизнью, мистер Спирс считает, что она должна получить этот шанс", – цитирует канал выдержки из документа.

Последнее слово – за судьей Брендой Пенни, которая ведет дело об опеке.

Как стало известно, Джейми Спирс получал по $16 тысяч в месяц как опекун певицы, которая зарабатывала миллионы, и контролировал ее финансы. 12 августа, на фоне растущего давления со стороны его дочери, его бывшей жены Линн и поклонников Бритни, Джейми Спирс согласился уйти в отставку, но только когда все будет на своих местах. При этом адвокат Бритни Мэттью Розенгарт обвинил отца артистки в вымогательстве.

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В свою очередь Джейми призвал личного опекуна Бритни Джоди Монтомери уйти в отставку. Он также раскритиковал адвоката дочери, Мэттью Розенгарта, обвинившего его в вымогательстве, заявив, что миллионы, о которых упоминалось должны были уйти на гонорары его адвокатам и экспертам, работающим со СМИ, за его юридические консультации, а не в качестве откупа.

Джейми Спирс сказал, что Розенгарт не способствовал быстрому продвижению дела.

Розенгарт молчать не стал и заявил, что отец Бритни пытается "избежать ответственности" за свои действия в течение последних 13 лет.

Напомним, ранее Джейми Спирс говорил, что у его дочери проблемы с психикой, и даже серьезно подумывал о ее принудительной госпитализации в специализированную клинику. Позже он все же озвучил намерение отказаться от опекунства над ней.