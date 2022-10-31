Американський комік із друзями відтворили весілля Брітні Спірс і Сема Асгарі на Геловін

Беніто Скіннер покликав своїх друзів і відтворив весільну вечірку Брітні та Сема Асгарі.

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Голлівудські зірки святкують Геловін і радують шанувальників яскравими образами. Але комік Беніто Скіннер вирішив піти далі та відтворити головне весілля цього літа. Фото й відео він опублікував у своєму Instagram.

Брітні Спірс і її давній бойфренд Сем Асгарі одружилися 9 червня 2022 року. Це ознаменувало звільнення співачки від багаторічної опіки її батька, який знущався з неї та підсадив на заспокійливі препарати.

Тож родичів Брітні на весіллі не було. Лише близькі друзі.

[ + – ] Весілля Брітні Спірс Фото: Instagram parishilton [ + – ] Періс Гілтон і Донателла Версаче Фото: Instagram parishilton

Донателла Версаче створила для Брітні весільну сукню, причому про ці плани вона розповіла задовго до церемонії. Донателлу та Брітні пов'язує давня дружба.

Також співачка запросила Періс Гілтон, Селену Гомес, Дрю Беррімор і, звичайно, Мадонну, з якою вони колись записували разом пісні та виступали на MTV.

Беніто Скіннер із друзями повторив, мабуть, найвідомішу фотографію з церемонії, яку опублікувала Періс Гілтон.

[ + – ] Беніто Скіннер влаштував вечірку в стилі весілля Брітні Спірс

І навіть інсценував танці на весільній вечірці.

Дрю Беррімор оцінила гумор і якість виконання, перепостивши фото й відео в себе. "Це шикарно! Люблю!" — написала акторка.

Нагадаємо, на весіллі в Сема Асгарі та Брітні Спірс було близько 60 гостей. Але нікого із родичів.

Пізніше в інтерв'ю сини Брітні, які проживають зі своїм батьком, Кевіном Федерлайном, заявили, що не пішли на весілля матері саме тому. Виявилося, що вони продовжують спілкуватися з дідом, і їм не сподобалося, що його не запросили на церемонію. Брітні була дуже засмучена, як вона сама сказала, "зрадою" своїх дітей.