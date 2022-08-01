Брітні Спірс показала нові фото з весілля

Через два місяці після одруження з Семом Асгарі, щаслива наречена опублікувала кілька знімків

Зважаючи на все, Брітні Спірс насолоджується своїм новим статусом заміжньої жінки. Вона опублікувала кілька нових знімків зі свого весілля з Семом Асгарі і подякувала всім присутнім тоді.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Весілля з актором Семом Асгарі Брітні Спірс зіграла два місяці тому, так що дату для публікації нових фото вона обрала невипадково.

[ + – ] Нові знімки з весілля Брітні Спірс

"Хлопці й дівчата, буквально два місяці тому я вийшла заміж! Ви можете в це повірити? Скоро поїду до Діснейленду, моє щасливе місце! Це було дуже, дуже, дуже особливе весілля!" — написала Брітні.

Нагадаємо, на весіллі у Брітні та Сема було близько 60 гостей. Серед інших були Мадонна, Донателла Версаче, яка й створила вбрання для церемонії, Дрю Беррімор, адвокат Меттью Розенгарт, актриса Селена Гомес, Періс Гілтон та інші.

[ + – ] Періс Гілтон на весіллі Брітні Спірс

З родичів нареченої був присутній лише брат. Батьків та молодшу сестру Брітні у свій найщасливіший день бачити не побажала.

На церемонію намагався проникнути її перший чоловік, Джейсон Аллен. Але його ще на підході до будинку зупинила поліція та відправила до відділку.

Брітні Спірс вийшла заміж за Джейсона Аллена у 2004 році у Лас-Вегасі. Їхній шлюб тривав лише два дні. Пізніше вони розлучилися і зізналися, що побралися, не зовсім тверезі.