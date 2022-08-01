Бритни Спирс показала новые фото со свадьбы
Спустя два месяца после бракосочетания с Сэмом Асгари, счастливая новобрачная опубликовала несколько снимков
Судя по всему, Бритни Спирс наслаждается своим новым статусом замужней женщины. Она опубликовала несколько новых снимков со своей свадьбы с Сэмом Асгари и поблагодарила всех собравшихся тогда.
Свадьбу с начинающим актером Сэмом Асгари Бритни Спирс сыграла два месяца назад, так что дату для публикации новых фото она выбрала неслучайно.
"Ребята, буквально два месяца назад я вышла замуж! Вы можете в это поверить? Скоро поеду в Диснейленд, мое счастливое место! Это была очень, очень, очень особенная свадьба!", — написала Бритни.
Напомним, на свадьбе у Бритни и Сэма было около 60 гостей. Среди прочих были Мадонна, Донателла Версаче, которая и создала наряды для церемонии, Дрю Бэрримор, адвокат Мэттью Розенгарт, актриса Селена Гомес, Пэрис Хилтон и другие.
Из родственников невесты присутствовал только брат. Родителей и младшую сестру Бритни в свой самый счастливый день видеть не пожелала.
Зато на церемонию пытался проникнуть ее первый муж, Джейсон Аллен. Но его еще на подходе к дому остановила полиция и отправила в участок.
Бритни Спирс вышла замуж за Джейсона Аллена в 2004 году в Лас-Вегасе. Их брак подлился всего два дня. Позже они развелись и признались, что поженились, будучи не совсем трезвыми.