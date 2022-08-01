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Бритни Спирс показала новые фото со свадьбы

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Бритни Спирс, свадьба, донателла версаче, пэрис хилтон, селена гомес, дрю бэрримор
Фото: Instagram parishilton | Свадьба Бритни Спирс

Спустя два месяца после бракосочетания с Сэмом Асгари, счастливая новобрачная опубликовала несколько снимков

Судя по всему, Бритни Спирс наслаждается своим новым статусом замужней женщины. Она опубликовала несколько новых снимков со своей свадьбы с Сэмом Асгари и поблагодарила всех собравшихся тогда.

Свадьбу с начинающим актером Сэмом Асгари Бритни Спирс сыграла два месяца назад, так что дату для публикации новых фото она выбрала неслучайно.

Новые снимки со свадьбы Бритни Спирс

"Ребята, буквально два месяца назад я вышла замуж! Вы можете в это поверить? Скоро поеду в Диснейленд, мое счастливое место! Это была очень, очень, очень особенная свадьба!", — написала Бритни.

Напомним, на свадьбе у Бритни и Сэма было около 60 гостей. Среди прочих были Мадонна, Донателла Версаче, которая и создала наряды для церемонии, Дрю Бэрримор, адвокат Мэттью Розенгарт, актриса Селена Гомес, Пэрис Хилтон и другие.

Пэрис Хилтон на свадьбе Бритни Спирс

Из родственников невесты присутствовал только брат. Родителей и младшую сестру Бритни в свой самый счастливый день видеть не пожелала.

Зато на церемонию пытался проникнуть ее первый муж, Джейсон Аллен. Но его еще на подходе к дому остановила полиция и отправила в участок.

Бритни Спирс вышла замуж за Джейсона Аллена в 2004 году в Лас-Вегасе. Их брак подлился всего два дня. Позже они развелись и признались, что поженились, будучи не совсем трезвыми.