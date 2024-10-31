В масках та простирадлах: рятувальники ДСНС показали, як святкують Хелловін (відео)

Рятувальники вдягнули костюми привидів та убивць, щоб відзначити свято Хелловін, свідчать відео з соцмереж. Поки що немає коментарів глави ДСНС та керівників регіональних управлінь служби.

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Працівники двох регіональних відділень Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) вирішили відзначити Хелловін-2024. Рятувальники вдягнули фантастичні костюми та перевтілились в персонажів фільмів жахів та у привидів. Відео з кадрами перевтілення рятувальники опублікували у соцмережах. Фокус відшукав публікації ДСНС на Хелловін, які з'явились протягом 31 жовтня. Одне відео розмістили в мережі рятувальники Борисполя Київської області, друге — зняли в Одесі.

Відео працівників Бориспільського РУ ДСНС першим з'явилось у соцмережі TikTok, свідчать дані на сторінці: кадри опублікували близько опівночі 31 жовтня. Запис триває 19 секунд. Протягом цього часу бачимо рятувальників, які натягнули на себе білі простирадла — це була основна частина костюма на Хелловін. Потім простирадло доповнили аксесуарами — чорними окулярами, касками, респіраторами. Був також реквізит — наприклад, рушниця, журнал виїздів, гарбуз зі палаючою свічкою всередині. Під музику з'являється з десяток кадрів — люди в костюмах позують на тлі машини рятувальників або всередині неї.

Відео ГУ ДСНС Одеси з'явилось у TikTok близько 14 год. 31 жовтня. Перші кадри показують вісьмох рятувальників, які позують в уніформі поруч з червоною спецмашиною. Наступні кадри — ці ж люди, але вже в масках персонажів зі стрічок "Хелловін", "Крик" та інших. Вони рухаються під музику і розмахуються реквізитом — сокирами, лопатами, бензопилами та іншими предметами, які можуть знадобитись як рятувальникам, так і "маніякам".

У мережі не вдалось відшукати відео на Хелловін від ДСНС, наприклад, Київщини, Одеси, Запоріжжя, Львова, з Харківської чи Донецької областей. Також немає коментарів голови служби Андрія Даника.

Хелловін — деталі святкування

Зазначимо, у жовтні Фокус писав про історію появи свята Хелловін (або Геловін, англ. Halloween). Першими свято почали відзначати жителі Великої Британії та Ірландії, які. своєю чергою, запозичили його древніх кельтів. Кельти мали низку ритуалів, пов'язаними з підготовкою природи до осені та зими — це було свято Самайн (ірл. Samhain). Згодом до стародавніх ритуалів додались християнські, адже 1 листопада відзначався День всіх святих. З часом первісне значення забулось і в підсумку 31 жовтня дорослі та діти перевдягаються в страшні чи комічні костюми та вимагають солодощі.

Нагадуємо, журнал Hello зібрав колекцію костюмів, які на Хелловін вдягали члени королівської родини Великої Британії.