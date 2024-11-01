"Другий день народження": боєць ЗСУ зробив тату в спогад про "диво" на фронті (фото)

Військового не брали в ЗСУ через результати медогляду, але він добився свого. Тепер він зберігає життєві історії на тілі, щоб пам’ятати про пережиті небезпеки.

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Український військовий виборов собі місце у лавах ЗСУ. Після пережитого на передовій він почав позначати життєві історії на власному тілі. Його історією 1 листопада поділилась пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків".

"Мене, взагалі, тут не мало бути", — жартує боєць 42-ї окремої механізованої бригади з позивним "Стрийський".

Зокрема, мова й про те, як він опинилась у Силах оборони. Ще на початку повномасштабної війни чоловік одним з перших став у чергу до ТЦК. Це відбувалося у місті Стрий у Львівській області.

Кажуть, у той час "брали всіх підряд". Однак "Стрийського" мобілізувати відмовились через висновок ВЛК. Однак українець не з тих, кому притаманно опускати руки. Він не здався і "в обхід усім нормам та висновкам лікарів" все ж потрапив на службу.

Фото "Стрийського" Фото: 42 ОМБр

"На свій страх і ризик. А ризиків у нього було більш ніж достатньо…", — наголосили в ОТУ "Харків".

Про небезпеку, з якою стикається "Стрийський", свідчать його татуювання. Кожен випадок, коли він перебував на межі життя і смерті, воїн викарбовує на тілі. Ці тату — як нагадування про черговий "день народження".

Один з таких випадків стався у Часовому Яру. Під час ротації з українських позицій "Стрийського" наздогнав упритул ворожий FPV-дрон. На борту був смертоносний вантаж, але фатального скиду не відбулося — боєприпас дивом не спрацював. Після пережитого спину бійця прикрасило зображення російського БПЛА та дата "другого Дня народження".

Фото символічного тату Фото: 42 ОМБр

"Те, що трапляється в житті, — треба пам’ятати", — заявив із посмішкою захисник.

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