"Кадирівці" масово залишають блокпости в окупованій частині Херсонської області: що відбувається

За словами неназваних джерел українських журналістів, після втечі чеченських бійців поблизу Антонівки стався вибух, після чого звалилася частина мосту через річку Конка.

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Війська глави Чечні Рамзана Кадирова почали залишати блокпости на тимчасово окупованій території Херсонської області, їх замінюють російські війська. Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на неназване джерело.

Як розповів журналістам анонімний співрозмовник, кадировські війська заявляють, що повертаються в Чечню. На блокпостах, які раніше контролювали виключно бійці Кадирова, тепер розміщені російські солдати. За даними джерела, виведення "кадирівців" відбувається в кількох населених пунктах регіону.

Один із колаборантів також підтвердив, що невелика колона військової техніки проїхала повз кафе "Наірі" поблизу Антонівки, а потім повернулася назад. Через деякий час стався вибух, унаслідок якого частина мосту через річку Конка обвалилася у воду.

Антонівка на карті України Фото: Google Maps

Конфлікт між "кадирівцями" і дагестанцями

Крім того, у тимчасово окупованому Каланчаку сталася бійка між "кадирівцями" і дагестанцями. Джерело зазначає, що цей інцидент може бути пов'язаний із давнім конфліктом між Рамзаном Кадировим і сенатором від Дагестану, мільярдером Сулейманом Керімовим.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що в лавах ЗС РФ триває протистояння між бійцями 810-ї бригади та "кадирівцями". Останні вкрали систему радіоелектронної боротьби, яку власним коштом придбали бійці бригади, а коли ті публічно звинуватили "ахматівців" у крадіжці, розшукали спікера і змусили просити вибачення.

Раніше, 4 жовтня, повідомлялося, що в Харківській області в районі Липців бійці ЗСУ виявили "кадирівців". Це свідчить про загострення ситуації найближчим часом на цьому напрямку фронту.