"Кадыровцы" массово покидают блокпосты в оккупированной части Херсонской области: что происходит

По словам неназванных источников украинских журналистов, после бегства чеченских бойцов вблизи Антоновки произошел взрыв, после чего рухнула часть моста через реку Конка.

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Войска главы Чечни Рамзана Кадырова начали покидать блокпосты на временно оккупированной территории Херсонской области, их заменяют российские войска. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на неназванный источник.

Как рассказал журналистам анонимный собеседник, кадыровские войска заявляют, что возвращаются в Чечню. На блокпостах, которые ранее контролировали исключительно бойцы Кадырова, теперь размещены российские солдаты. По данным источника, вывод "кадыровцев" происходит в нескольких населенных пунктах региона.

Один из коллаборантов также подтвердил, что небольшая колонна военной техники проехала мимо кафе "Наири" вблизи Антоновки, а затем вернулась назад. Спустя некоторое время произошел взрыв, в результате которого часть моста через реку Конка обрушилась в воду.

Антоновка на карте Украины Фото: Google Maps

Конфликт между "кадыровцами" и дагестанцами

Кроме того, во временно оккупированном Каланчаке произошла драка между "кадыровцами" и дагестанцами. Источник отмечает, что этот инцидент может быть связан с давним конфликтом между Рамзаном Кадыровым и сенатором от Дагестана, миллиардером Сулейманом Керимовым.

Напомним, 10 октября сообщалось, что в рядах ВС РФ продолжается противостояние между бойцами 810-й бригады и "кадыровцами". Последние украли систему радиоэлектронной борьбы, которую за собственные средства приобрели бойцы бригады, а когда те публично обвинили "ахматовцев" в краже, разыскали спикера и заставили извиниться.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в Харьковской области в районе Липцов бойцы ВСУ обнаружили "кадыровцев". Это свидетельствует об обострении ситуации в ближайшее время на этом направлении фронта.