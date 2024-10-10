"Кадыровцы" украли РЭБ у солдат РФ, на который те скидывались, и заставили их извиняться за огласку

Бойцы 810-й бригады заявили, что до них не доходит гуманитарная помощь. И если с недополучением продуктов питания они еще как-то могут смириться, то с кражей РЭБ, который они купили за собственные средства — нет.

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В рядах ВС РФ продолжается противостояние между бойцами 810 бригады и "кадыровцами". Последние украли систему радиоэлектронной борьбы, которую за собственные средства приобрели бойцы бригады, а когда те публично обвинили "ахматовцев" в краже, разыскали спикера и заставили извиниться. Об этом пишут аналитики OsintFlow.

"Жабогадюкинг 810-й бригады и "ахматовцев". Акт №3. После широкой огласки видео с подтверждением конфликта "Ахмата" и 810-й бригады "дон-доны" решили найти и наказать крымских сепаратистов из 810-й бригады и заставили извиняться на камеру. Как говорится "очко" получили "дон-доны", а 810-й бригаде пообещали через пару дней другой РЕБ", — говорится в сообщении.

Истории с извинениями предшествовал скандал с РЭБ. Бойцы 810-й бригады заявили, что к ним не доходит гуманитарная помощь. И если с недополучением продуктов питания они еще как-то могут смириться, то с кражей РЭБ, на который они собирали всем подразделением, и к сбору к которому присоединились их родители — нет.

"Хавка", медикаменты, то п**й, главное, что к нам шло — РЭБ, на который мы скидывались всем коллективом, и мои родители собирали на это деньги, в частности. Знаете, где он сейчас? Он установлен на автомобиль "Тигр" "Ахмата", а мы остались с х**м", — рассказал военный.

Он добавил, что они "голые" и не имеют ничего, и пожаловался, какая у них тяжелая жизнь.

На этот раз тот же военный на камеру начитал с телефона текст, что "не до конца разобрался в ситуации" и "несправедливо обвинил" бойцов "Ахмата". По его словам, оказалось, что у "кадыровцев" не их РЭБ, потому что "их РЭБ пришел на 2 дня позже".

"Я искренне извиняюсь у доблестных воинов "Амата", что доставил им такие неприятности", — сказал российский вояка.

Напомним, что 4 октября сообщалось, что на Харьковщине в районе Липцов бойцы ВСУ обнаружили "кадыровцев". Это свидетельствует об обострении ситуации в ближайшее время на этом направлении фронта.