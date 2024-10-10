"Кадирівці" поцупили РЕБ у солдатів РФ, на який ті скидалися, і змусили їх вибачатися за розголос

Бійці 810-ї бригади заявили, що до них не доходить гуманітарна допомога. І якщо з недоотриманням продуктів харчування вони ще якось можуть змиритися, то з крадіжкою РЕБ, який вони купили за власні кошти — ні.

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У лавах ЗС РФ триває протистояння між бійцями 810 бригади і "кадирівцями". Останні поцупили систему радіоелектронної боротьби, яку за власні кошти придбали бійці бригади, а коли ті публічно звинуватили "ахматівців" в крадіжці, розшукали спікера і змусили вибачитися. Про це пишуть аналітики OsintFlow.

"Жабогадюкінг 810-ї бригади і "ахматівців". Акт №3. Після широкого розголосу відео з підтвердженням конфлікту "Ахмату" та 810-ї бригади "дон-дони" вирішили знайти та покарати кримських сепаратистів з 810-ї бригади і заставили вибачатися на камеру. Як то кажуть "очко" отримали "дон-дони", а 810-й бригаді пообіцяли через пару днів інший РЄБ", — йдеться в повідомленні.

Історії з вибаченнями передував скандал з РЕБ. Бійці 810-ї бригади заявили, що до них не доходить гуманітарна допомога. І якщо з недоотриманням продуктів харчування вони ще якось можуть змиритися, то з крадіжкою РЕБ, на який вони збирали всім підрозділом, і до збору до якого долучилися їхні батьки — ні.

"Хавка", медикаменти, то п**й, головне, що до нас йшло — РЕБ, на який ми скидалися усім колективом, і мої батьки збирали на це гроші, зокрема. Знаєте, де він зараз? Він встановлений на автомобіль "Тигр" "Ахмату", а ми залишилися з х**м", — розповів військовий.

Він додав, що вони "голі" і не мають нічого, і поскаржився, яке в них важке життя.

Цього разу той самий військовий на камеру начитав з телефона текст, що "не до кінця розібрався в ситуації" і "несправедливо звинуватив" бійців "Ахмату". За його словами, виявилося, що в "кадирівців" не їхній РЕБ, бо "їхній РЕБ прийшов на 2 дні пізніше".

"Я щиро перепрошую у доблесних воїнів "Амату", що доставив їм такі неприємності", — сказав російський вояка.

Нагадаємо, що 4 жовтня повідомлялося, що на Харківщині в районі Липців бійці ЗСУ виявили "кадирівців". Це свідчить про загострення ситуації найближчим часом на цьому напрямку фронту.