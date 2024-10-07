"Вболіваємо за обидві команди": "кадирівці" поцупили РЕБ у солдатів РФ, які на нього скидалися

Російські солдати розповідають, що до них не доходить гуманітарна допомога, бо її дорогою перехоплюють "кадирівці" і цуплять все, починаючи з їжі, і закінчуючи технікою.

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"Кадирівці" поцупили у російських солдатів комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ), які ті купили за свої кошти та за кошти своїх рідних. Про це повідомив один із росіян, який скидався на цей РЕБ.

"На зв'язку частина 13140, 810-та бригада. Хочу сказати про гуманітарну допомогу, яка до нас іде, але доходить, на жаль, не вся. "Хавка", медикаменти, то п**й, головне, що до нас йшло — РЕБ, на який ми скидалися усім колективом, і мої батьки збирали на це гроші, зокрема. Знаєте, де він зараз? Він встановлений на автомобіль "Тигр" "Ахмату", а ми залишилися з х**м", — розповів військовий.

Він додав, що вони "голі" і не мають нічого, і поскаржився, яке в них важке життя.

Українські OSINT-аналітики заявили, що ця історія з "кадирівцями" вказує на те, що жабогадюкінг 810 бригади РФ і "ахматівців" триває.

"Зовсім нещодавно ми писали, що в районі міста Коренево, Курської області "кадирівці" вивезли в невідомому напрямку співробітника ФСБ з Дагестану — Різвана Асланова, після чого його ніхто не бачив. Згідно з інформацією очевидців — ФСБшник став свідком конфлікту "ахматівців" з бійцями 810 бригади. Вболіваємо за обидві команди", — написали OSINTери.

Нагадаємо, що 4 жовтня на Харківщині в районі Липців бійці Сил оборони помітили "кадирівців". Це свідчить про загострення ситуації найближчим часом на цьому напрямку фронту.