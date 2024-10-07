"Болеем за обе команды": "кадыровцы" украли РЭБ у солдат РФ, которые на него скидывались

Российские солдаты рассказывают, что до них не доходит гуманитарная помощь, потому что ее по дороге перехватывают "кадыровцы" и крадут все, начиная с еды, и заканчивая техникой.

Related video

"Кадыровцы" украли у российских солдат комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые те купили за свои средства и за средства своих родных. Об этом сообщил один из россиян, который сбрасывался на этот РЭБ.

"На связи часть 13140, 810-я бригада. Хочу сказать о гуманитарной помощи, которая к нам идет, но доходит, к сожалению, не вся. "Хавка", медикаменты, то п**й, главное, что к нам шло — РЭБ, на который мы скидывались всем коллективом, и мои родители собирали на это деньги, в том числе. Знаете, где он сейчас? Он установлен на автомобиль "Тигр" "Ахмата", а мы остались с х**м", — рассказал военный.

Он добавил, что они "голые" и не имеют ничего, и пожаловался, какая у них тяжелая жизнь.

Украинские OSINT-аналитики заявили, что эта история с "кадыровцами" указывает на то, что жабогадюкинг 810 бригады РФ и "ахматовцев" продолжается.

"Совсем недавно мы писали, что в районе города Коренево, Курской области "кадыровцы" вывезли в неизвестном направлении сотрудника ФСБ из Дагестана — Ризвана Асланова, после чего его никто не видел. Согласно информации очевидцев — ФСБшник стал свидетелем конфликта "ахматовцев" с бойцами 810 бригады. Болеем за обе команды", — написали OSINTеры.

Напомним, что 4 октября на Харьковщине в районе Липцов бойцы Сил обороны заметили "кадыровцев". Это свидетельствует об обострении ситуации в ближайшее время на этом направлении фронта.