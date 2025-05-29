Знімав Ді Капріо та Адель: Оля Полякова "засвітилась" із зірковим фотографом у Лондоні (фото)

Українська співачка Оля Полякова зʼявилася в об’єктиві культового британського фотографа Річарда Ренкіна, який знімав навіть королеву Єлизавету ІІ.

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Зірка сцени заінтригувала своїх підписників в Instagram.

Полякова вийшла на звʼязок з Лондона. Вона активно займається записом свого першого англомовного альбому.

А в її сторіз з’явилося кілька коротких відео, які заінтригували. Можемо побачити бекстейдж зі зйомки, де Оля Полякова позує перед камерою самого Річарда Ренкіна.

"Сьогодні буде дуже видатна фотосесія", — сказала зірка сцени, спочатку не називаючи свого фотографа.

Оля Полякова на зйомці в Лондоні Фото: Instagram polyakovamusic

Хто такий Річард Ренкін

Британський фотограф і режисер свого часу працював із самою королевою Єлизаветою II, Мадонною, Майклом Джексоном, Кейт Вінслет, Леонардо Ді Капріо, Адель, Зендаєю та багатьма іншими знаменитостями світового масштабу. А тепер до цього списку додалася ще й українська співачка.

На зйомці Оля Полякова позувала у стильному корсеті від українського бренду FROLOV.

Оля Полякова на фотосесії в Лондоні Фото: Instagram polyakovamusic

Більше жодних деталей про фотосесію співачка поки що не розкриває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Російська співачка МакSим сплагіатила образ Олі Полякової з її шоу "Все буде добре" 2023 року.

Оля Полякова згадала, як до повномасштабної війни надіслала Ані Лорак повідомлення з різкою критикою. Після цього вона була заблокована.

Крім того, Оля Полякова з'явилась на обкладинці українського журналу Playboy.