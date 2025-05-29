Знімав Ді Капріо та Адель: Оля Полякова "засвітилась" із зірковим фотографом у Лондоні (фото)
Українська співачка Оля Полякова зʼявилася в об’єктиві культового британського фотографа Річарда Ренкіна, який знімав навіть королеву Єлизавету ІІ.
Зірка сцени заінтригувала своїх підписників в Instagram.
Полякова вийшла на звʼязок з Лондона. Вона активно займається записом свого першого англомовного альбому.
А в її сторіз з’явилося кілька коротких відео, які заінтригували. Можемо побачити бекстейдж зі зйомки, де Оля Полякова позує перед камерою самого Річарда Ренкіна.
"Сьогодні буде дуже видатна фотосесія", — сказала зірка сцени, спочатку не називаючи свого фотографа.
Хто такий Річард Ренкін
Британський фотограф і режисер свого часу працював із самою королевою Єлизаветою II, Мадонною, Майклом Джексоном, Кейт Вінслет, Леонардо Ді Капріо, Адель, Зендаєю та багатьма іншими знаменитостями світового масштабу. А тепер до цього списку додалася ще й українська співачка.
На зйомці Оля Полякова позувала у стильному корсеті від українського бренду FROLOV.
Більше жодних деталей про фотосесію співачка поки що не розкриває.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Російська співачка МакSим сплагіатила образ Олі Полякової з її шоу "Все буде добре" 2023 року.
- Оля Полякова згадала, як до повномасштабної війни надіслала Ані Лорак повідомлення з різкою критикою. Після цього вона була заблокована.
Крім того, Оля Полякова з'явилась на обкладинці українського журналу Playboy.