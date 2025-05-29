Снимал Ди Каприо и Адель: Оля Полякова "засветилась" со звездным фотографом в Лондоне (фото)

Украинская певица Оля Полякова появилась в объективе культового британского фотографа Ричарда Ренкина, который снимал даже королеву Елизавету ІІ.

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Звезда сцены заинтриговала своих подписчиков в Instagram.

Полякова вышла на связь из Лондона. Она активно занимается записью своего первого англоязычного альбома.

А в ее сториз появилось несколько коротких видео, которые заинтриговали. Можем увидеть бэкстейдж со съемки, где Оля Полякова позирует перед камерой самого Ричарда Ренкина.

"Сегодня будет очень выдающаяся фотосессия", — сказала звезда сцены, сначала не называя своего фотографа.

Оля Полякова на съемке в Лондоне Фото: Instagram polyakovamusic

Кто такой Ричард Рэнкин

Британский фотограф и режиссер в свое время работал с самой королевой Елизаветой II, Мадонной, Майклом Джексоном, Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо, Адель, Зендаей и многими другими знаменитостями мирового масштаба. А теперь к этому списку добавилась еще и украинская певица.

На съемке Оля Полякова позировала в стильном корсете от украинского бренда FROLOV.

Оля Полякова на фотосессии в Лондоне Фото: Instagram polyakovamusic

Больше никаких деталей о фотосессии певица пока не раскрывает.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Российская певица МакЅим сплагиатила образ Оли Поляковой с ее шоу "Все буде добре" 2023 года.

Оля Полякова вспомнила, как до полномасштабной войны прислала Ани Лорак сообщение с резкой критикой. После этого она была заблокирована.

Кроме того, Оля Полякова появилась на обложке украинского журнала Playboy.