Снимал Ди Каприо и Адель: Оля Полякова "засветилась" со звездным фотографом в Лондоне (фото)
Украинская певица Оля Полякова появилась в объективе культового британского фотографа Ричарда Ренкина, который снимал даже королеву Елизавету ІІ.
Звезда сцены заинтриговала своих подписчиков в Instagram.
Полякова вышла на связь из Лондона. Она активно занимается записью своего первого англоязычного альбома.
А в ее сториз появилось несколько коротких видео, которые заинтриговали. Можем увидеть бэкстейдж со съемки, где Оля Полякова позирует перед камерой самого Ричарда Ренкина.
"Сегодня будет очень выдающаяся фотосессия", — сказала звезда сцены, сначала не называя своего фотографа.
Кто такой Ричард Рэнкин
Британский фотограф и режиссер в свое время работал с самой королевой Елизаветой II, Мадонной, Майклом Джексоном, Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо, Адель, Зендаей и многими другими знаменитостями мирового масштаба. А теперь к этому списку добавилась еще и украинская певица.
На съемке Оля Полякова позировала в стильном корсете от украинского бренда FROLOV.
Больше никаких деталей о фотосессии певица пока не раскрывает.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Российская певица МакЅим сплагиатила образ Оли Поляковой с ее шоу "Все буде добре" 2023 года.
- Оля Полякова вспомнила, как до полномасштабной войны прислала Ани Лорак сообщение с резкой критикой. После этого она была заблокирована.
Кроме того, Оля Полякова появилась на обложке украинского журнала Playboy.