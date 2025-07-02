Оле Поляковой и Маше Ефросининой "отсыпали" в сети за мучения щенков на сцене (фото)

Во время концерта "Взрослых девочек" в Черновцах, где выступали Оля Полякова и Маша Ефросинина, фанаты передали на сцену двух щенков породы мальтипу. Как оказалось, это был такой подарок.

Related video

Сюрприз вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи раскритиковали и ведущих шоу, и владельцев животных в безответственности и равнодушии к животным.

Реакция Оли и Маши на подарок

В появившемся в сети видео можно увидеть, что реакции Поляковой и Ефросининой кардинально отличаются. Первая очень обрадовалась, увидев песика, вторая — отнеслась к ситуации с заметным скепсисом.

"Что мы будем делать? Мы с детьми не можем справиться", — сказала Маша со сцены. На что ее подруга и соведущая ответила: "Любить, кормить, воспитывать".

Возмущение в социальных сетях

Под видео, которое опубликовал Фокус в Instagram, началась жаркая дискуссия относительно аморальности такого поступка. Пользователи сети резко осудили поступок фанатов, подчеркивая, что так делать нельзя без предварительного обсуждения.

"Животные — не игрушки и не подарки. Выбор животного — осмысленное решение", — написала одна из зрительниц.

Комментарии зрителей Фото: Instagram Комментарии зрителей

"Тю, а чо собак подарили, можно было бы сразу ребенка", — подчеркнули другие пользователи;

"Животное это не игрушка. Это член семьи за которым надо ухаживать так же, как и за ребенком!", — добавили участники обсуждения.

Комментарий Оли Поляковой

Позже певица лично прокомментировала инцидент, подтвердив, что забрала щенков к себе на дачу, но подчеркнула недопустимость таких подарков. "Я, конечно, тронута таким щедрым и совершенно неожиданным подарком. Но должна сказать: животные — это не сюрприз и не игрушка. Мы должны нести сознательную ответственность за каждое живое существо", — заявила она.

Певица также попросила больше такого не делать.

"Хорошо, что у меня на даче хватает места, хоть для зоопарка, но давайте помнить: любое животное — это серьезное решение, которое должен принимать будущий владелец, взвесив все "за" и "против". Моя Алиса с нетерпением ждет пополнения в нашей семье", — добавила артистка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова уснула прямо на концерте. Публика в зале отреагировала на ситуацию смехом.

Полякова появилась в объективе известного британского фотографа Ричарда Ренкина, который снимал саму королеву Елизавету ІІ.

Кроме того, Маша Ефросинина отреагировала на сообщение народного депутата Марьяны Безуглой о погибшем под завалами дома во время атаки на Киев 17 июня 31-летнем студенте. Нардеп обвиняет убитого россиянами мужчину в уклонении от мобилизации и называет его смерть "кармой".