Оле Поляковой и Маше Ефросининой "отсыпали" в сети за мучения щенков на сцене (фото)
Во время концерта "Взрослых девочек" в Черновцах, где выступали Оля Полякова и Маша Ефросинина, фанаты передали на сцену двух щенков породы мальтипу. Как оказалось, это был такой подарок.
Сюрприз вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи раскритиковали и ведущих шоу, и владельцев животных в безответственности и равнодушии к животным.
Реакция Оли и Маши на подарок
В появившемся в сети видео можно увидеть, что реакции Поляковой и Ефросининой кардинально отличаются. Первая очень обрадовалась, увидев песика, вторая — отнеслась к ситуации с заметным скепсисом.
"Что мы будем делать? Мы с детьми не можем справиться", — сказала Маша со сцены. На что ее подруга и соведущая ответила: "Любить, кормить, воспитывать".
Возмущение в социальных сетях
Под видео, которое опубликовал Фокус в Instagram, началась жаркая дискуссия относительно аморальности такого поступка. Пользователи сети резко осудили поступок фанатов, подчеркивая, что так делать нельзя без предварительного обсуждения.
- "Животные — не игрушки и не подарки. Выбор животного — осмысленное решение", — написала одна из зрительниц.
- "Тю, а чо собак подарили, можно было бы сразу ребенка", — подчеркнули другие пользователи;
- "Животное это не игрушка. Это член семьи за которым надо ухаживать так же, как и за ребенком!", — добавили участники обсуждения.
Комментарий Оли Поляковой
Позже певица лично прокомментировала инцидент, подтвердив, что забрала щенков к себе на дачу, но подчеркнула недопустимость таких подарков. "Я, конечно, тронута таким щедрым и совершенно неожиданным подарком. Но должна сказать: животные — это не сюрприз и не игрушка. Мы должны нести сознательную ответственность за каждое живое существо", — заявила она.
Певица также попросила больше такого не делать.
"Хорошо, что у меня на даче хватает места, хоть для зоопарка, но давайте помнить: любое животное — это серьезное решение, которое должен принимать будущий владелец, взвесив все "за" и "против". Моя Алиса с нетерпением ждет пополнения в нашей семье", — добавила артистка.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Оля Полякова уснула прямо на концерте. Публика в зале отреагировала на ситуацию смехом.
- Полякова появилась в объективе известного британского фотографа Ричарда Ренкина, который снимал саму королеву Елизавету ІІ.
Кроме того, Маша Ефросинина отреагировала на сообщение народного депутата Марьяны Безуглой о погибшем под завалами дома во время атаки на Киев 17 июня 31-летнем студенте. Нардеп обвиняет убитого россиянами мужчину в уклонении от мобилизации и называет его смерть "кармой".