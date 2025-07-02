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Стиль життя

Олі Поляковій та Маші Єфросиніній "відсипали" у мережі за муки щенят на сцені (фото)

Полякова отримує собаку в подарунок
Поляковій та Єфросиніній подарували щенях | Фото: TikTok

Під час концерту "Дорослих дівчат" у Чернівцях, де виступали Оля Полякова та Маша Єфросиніна, фанати передали на сцену двох щенят породи мальтипу. Як виявилось, це був такий подарунок.

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Сюрприз викликав бурхливу реакцію у соціальних мережах. Користувачі розкритикували й ведучих шоу, і власників тварин у безвідповідальності та байдужості до тварин.

Реакція Олі та Маші на подарунок

На відео можна побачити, що реакції Полякової та Єфросиніної кардинально відрізняються. Перша дуже зраділа, побачивши песика, друга — поставилася до ситуації з помітним скепсисом.

"Що ми будемо робити? Ми з дітьми не можемо впоратися", — сказала Маша зі сцени. На що її подруга і співведуча відповіла: "Любити, годувати, виховувати".

Обурення в соціальних мережах

Під відео, яке опублікував Фокус в Instagram, розпочалась палка дискусія щодо аморальності такого вчинку. Користувачі мережі різко засудили вчинок фанатів, наголошуючи, що так робити не можна без попереднього обговорення.

  • "Тварини — не іграшки й не подарунки. Вибір тварини — осмислене рішення", — написала одна з коментаторок;
Люди критикують Полякову і Єфросиніну
Коментарі глядачів
Фото: Instagram
Люди критикують Полякову і Єфросиніну
Коментарі глядачів
  • "Тю, а чо собак подарували, можна було б одразу дитину", — підкреслили інші користувачі;
  • "Тварина це не іграшка. Це член сімʼї якого треба доглядати так само, як і дитину!", — додали учасники обговорення.

Коментар Олі Полякової

Пізніше співачка особисто прокоментувала інцидент, підтвердивши, що забрала цуценят до себе на дачу, але наголосила на неприпустимості таких подарунків. "Я, звичайно, зворушена таким щедрим і зовсім несподіваним подарунком. Але маю сказати: тварини — це не сюрприз й не іграшка. Ми повинні нести свідому відповідальність за кожну живу істоту", — заявила вона.

Співачка також попросила більше такого не робити.

"Добре, що у мене на дачі вистачає місця, хоч для зоопарку, але давайте пам'ятати: будь-яка тварина — це серйозне рішення, яке має приймати майбутній власник, зваживши всі "за" та "проти". Моя Аліса з нетерпінням чекає на поповнення в нашій родині", — додала артистка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Маша Єфросиніна відреагувала на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої про загиблого під завалами будинку під час атаки на Київ 17 червня 31-річного студента. Нардепка звинувачує убитого росіянами чоловіка в ухиленні від мобілізації та називає його смерть "кармою".