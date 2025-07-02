Олі Поляковій та Маші Єфросиніній "відсипали" у мережі за муки щенят на сцені (фото)

Під час концерту "Дорослих дівчат" у Чернівцях, де виступали Оля Полякова та Маша Єфросиніна, фанати передали на сцену двох щенят породи мальтипу. Як виявилось, це був такий подарунок.

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Сюрприз викликав бурхливу реакцію у соціальних мережах. Користувачі розкритикували й ведучих шоу, і власників тварин у безвідповідальності та байдужості до тварин.

Реакція Олі та Маші на подарунок

На відео можна побачити, що реакції Полякової та Єфросиніної кардинально відрізняються. Перша дуже зраділа, побачивши песика, друга — поставилася до ситуації з помітним скепсисом.

"Що ми будемо робити? Ми з дітьми не можемо впоратися", — сказала Маша зі сцени. На що її подруга і співведуча відповіла: "Любити, годувати, виховувати".

Обурення в соціальних мережах

Під відео, яке опублікував Фокус в Instagram, розпочалась палка дискусія щодо аморальності такого вчинку. Користувачі мережі різко засудили вчинок фанатів, наголошуючи, що так робити не можна без попереднього обговорення.

"Тварини — не іграшки й не подарунки. Вибір тварини — осмислене рішення", — написала одна з коментаторок;

Коментарі глядачів Фото: Instagram Коментарі глядачів

"Тю, а чо собак подарували, можна було б одразу дитину", — підкреслили інші користувачі;

"Тварина це не іграшка. Це член сімʼї якого треба доглядати так само, як і дитину!", — додали учасники обговорення.

Коментар Олі Полякової

Пізніше співачка особисто прокоментувала інцидент, підтвердивши, що забрала цуценят до себе на дачу, але наголосила на неприпустимості таких подарунків. "Я, звичайно, зворушена таким щедрим і зовсім несподіваним подарунком. Але маю сказати: тварини — це не сюрприз й не іграшка. Ми повинні нести свідому відповідальність за кожну живу істоту", — заявила вона.

Співачка також попросила більше такого не робити.

"Добре, що у мене на дачі вистачає місця, хоч для зоопарку, але давайте пам'ятати: будь-яка тварина — це серйозне рішення, яке має приймати майбутній власник, зваживши всі "за" та "проти". Моя Аліса з нетерпінням чекає на поповнення в нашій родині", — додала артистка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова заснула прямо на концерті. Публіка в залі відреагувала на ситуацію сміхом.

Полякова зʼявилася в об’єктиві відомого британського фотографа Річарда Ренкіна, який знімав саму королеву Єлизавету ІІ.

Крім того, Маша Єфросиніна відреагувала на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої про загиблого під завалами будинку під час атаки на Київ 17 червня 31-річного студента. Нардепка звинувачує убитого росіянами чоловіка в ухиленні від мобілізації та називає його смерть "кармою".