Лось, Ягуар та Орлан: ФІФА показала офіційні талісмани Чемпіонату світу-2026 з футболу

Маскотами (талісманами) Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який пройде одразу у трьох країнах (Канада, США та Мексика), стали лось Мейпл, ягуар Зайю та білоголовий орлан Клатч.

Кожен з них репрезентує одну з держав-господарів турніру, повідомила пресслужба Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

"FIFA сьогодні представила трьох офіційних талісманів FIFA World Cup 26™, кожен з яких символізує одну з країн-господарів найбільшої спортивної події світу", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що:

лось Мейпл — це маскот Канади;

Лось Мейпл Фото: ФІФА

ягуар Зайю — Мексики;

Ягуар Зайю Фото: ФІФА

білоголовий орлан Клатч — США.

Орлан Клатч Фото: ФІФА

У ФІФА зазначили, що ці талісмани також стануть персонажами відеогри FIFA Heroes, яка вийде у 2026 році.

Крім того, уболівальники зможуть придбати футболки з зображенням талісманів та інші товари з символікою маскотів.

Турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року. Вперше участь у ньому візьмуть 48 команд різних держав.

