Спорт не вне политики: МОК проведет расследование в отношении главы ФИФА из-за "Совета мира" Трампа

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет проверку главы ФИФА Джанни Инфантино о нарушениях хартии организации. Футбольный функционер пока не прокомментировал публично СМИ свои действия.

Причиной к проверке стало публичное присутствие Инфантино на заседании "Совета мира" под эгидой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Athletic.

Руководительница МОК Кирсти Ковентри услышала впервые о присутствии Инфантино на политическом мероприятии во время разговора с медиа. После вопроса от журналистов о таких действиях главы ФИФА, международная чиновница заявила, что не знала, что член МОК (президент футбольной организации является членом Комитета — ред.) находился "в центре событий".

"Теперь, когда вы, журналисты, сообщили нам об этом, мы рассмотрим ситуацию. Устав МОК очень четко определяет, чего ожидает от своих членов. Мы проведем расследование возможного подписания документов", — сказала глава Олимпийского комитета.

СМИ указывают, что президент ФИФА присутствовал на заседании "Совета мира" под эгидой главы США Трампа. Там футбольный функционер надел красную кепку с надписями USA и цифрами 45-47, что указывает на президентство действующего главы Белого Дома.

На момент публикации материала Инфантино публично не прокомментировал заявление руководительницы МОК. В то же время ESPN пишет, что президент Международной футбольной ассоциации подписал от имени ФИФА партнерское соглашение, которое предусматривает выделение $75 млн на обустройство футбольной инфраструктуры в секторе Газа.

Ранее CAS поддержал МОК и отклонил иск о дисквалификации Владислава Гераскевича. Генеральный секретарь CAS Мэттью Рид заявил, что свобода самовыражения на Олимпийских играх разрешена, но не в зоне проведения соревнований.

Впоследствии Фокус сообщал о том, что Инфантино вручил "Премию мира" президенту Трампу. Эта награда была введена в прошлом году, и Трамп стал ее первым победителем.

Позже стало известно, что президент ФИФА хочет вернуть Россию в футбол. Реакция УАФ и МИД Украины была крайне негативной, а ряд национальных ассоциаций, как пишут СМИ, могут устроить бойкот организации за такую попытку.