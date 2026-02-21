Спорт не поза політикою: МОК проведе розслідування щодо глави ФІФА через "Раду миру" Трампа

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проведе перевірку очільника ФІФА Джанні Інфантіно щодо порушень хартії організації. Футбольний функціонер наразі не прокоментував публічно ЗМІ свої дії.

Причиною до перевірки стала публічна присутність Інфантіно на засіданні "Ради миру" під егідою президента США Дональда Трампа. Про це пише The Athletic.

Очільниця МОК Кірсті Ковентрі почула вперше про присутність Інфантіно на політичному заході під час розмови з медіа. Після запитання від журналістів про такі дії глави ФІФА, міжнародна чиновниця заявила, що не знала, що член МОК (президент футбольної організації є членом Комітету — ред.) перебував "у центрі подій".

"Тепер, коли ви, журналісти, повідомили нам про це, ми розглянемо ситуацію. Статут МОК дуже чітко визначає, чого очікує від своїх членів. Ми проведемо розслідування можливого підписання документів", — сказала глава Олімпійського комітету.

ЗМІ вказують, що президент ФІФА був присутнім на засіданні "Ради миру" під егідою глави США Трампа. Там футбольний функціонер вдягнув червону кепку з написами USA та цифрами 45-47, що вказує на президентства чинного глави Білого Дому.

На момент публікації матеріалу Інфантіно публічно не прокоментував заяву очільниці МОК. Водночас ESPN пише, що президент Міжнародної футбольної асоціації підписав дві імені ФІФА партнерську угоду, яка передбачає виділення $75 млн на облаштування футбольної інфраструктури в секторі Газа.

Раніше CAS підтримав МОК і відхилив позов про дискваліфікацію Владислава Гераскевича. Генеральний секретар CAS Меттью Рід заявив, що свобода самовираження на Олімпійських іграх дозволена, але не в зоні проведення змагань.

Згодом Фокус повідомляв про те, що Інфантіно вручив "Премію миру" президенту Трампу. Цю нагороду було запроваджено минулого року, і Трамп став її першим переможцем.

Пізніше стало відомо, що президент ФІФА хоче повернути Росію до футболу. Реакція УАФ та МЗС України була вкрай негативною, а низка національних асоціацій, як пишуть ЗМІ, можуть влаштувати бойкот організації за таку спробу.