Главная спортивная интрига 2026: поедет ли Иран в США на Чемпионат мира по футболу

В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года и на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, где Израиль и США ведут войну против Ирана, некоторые ставят под сомнение участие иранской национальной сборной "Мелли", которая должна провести три матча первого раунда в США.

Возможность бойкота чемпионата мира была быстро поднята иранской стороной. Всего через несколько часов после начала американо-израильской операции глава Иранской футбольной федерации Мехди Тадж намекнул на такую ​​возможность, подчеркнув, что окончательное решение остается за "спортивными властями" страны, сообщает France24.

28 февраля Тадж заявил иранскому телевидению: "Эти события не останутся без ответа… но сейчас ясно одно: после этого нападения и этой жестокости на чемпионат мира нельзя смотреть с надеждой", добавив, что все матчи внутреннего чемпионата были приостановлены.

Стоит отметить, что сборная Ирана в седьмой раз в своей истории вышла в финальную часть чемпионата и попала в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Один матч запланирован в Сиэтле, а два — в Лос-Анджелесе, где после Исламской революции проживает большая иранская община, большинство членов которой поддерживают династию шахов Пахлави, свергнутую в 1979 году.

Какова позиция ФИФА

ФИФА занимает очень осторожную позицию в отношении возможности отсутствия Ирана на чемпионате мира.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил: "Мы провели встречу. Пока рано комментировать подробно, но мы будем внимательно следить за ситуацией на всех уровнях по всему миру".

По словам источника, близкого к ФИФА, переговоры с Иранской футбольной федерацией по поводу возможного отказа от участия пока не начались.

Менее чем за 100 дней до начала турнира ситуация с Ираном является серьезным вызовом для президента ФИФА Джанни Инфантино, известного своими тесными связями с президентом США Дональдом Трампом. Конфликт также затрагивает другие страны-участницы, такие как Саудовская Аравия, Катар и Иордания, которые стали объектами иранских ракетных ударов.

Джанни Инфантино оказался в очень неудобном положении Фото: fifa.com

Регламент ФИФА не включает сценарий бойкота командой своего главного турнира. По словам источника, знакомого с ситуацией, в этом случае "потребуется специальное решение для назначения команды-заменителя".

Статья 6 регламента чемпионата мира 2026 года ссылается на концепцию "форс-мажора" и предоставляет организаторам полные полномочия принимать "необходимые меры".

В случае отказа или исключения страны из турнира ФИФА имеет право принимать решение и "может выбрать другую конфедерацию взамен пострадавшей".

Подобных прецедентов еще не было, но Олимпийские игры были свидетелями исторических бойкотов, наиболее заметными из которых были бойкоты в Москве в 1980 году и Лос-Анджелесе в 1984 году во время холодной войны, но чемпионат мира по футболу в основном остался незатронутым.

Несмотря на многочисленные угрозы, наиболее заметную в 1978 году, когда некоторые игроки хотели выразить протест против военной диктатуры в Аргентине, ни одна из них не была осуществлена.

Турция, Шотландия и Индия отказались от участия в чемпионате мира 1950 года по финансовым причинам и не были заменены.

Есть также случаи исключения стран из-за войны. В 1992 году УЕФА исключила Югославию из чемпионата Европы из-за Войны на Балканах, заменив ее Данией за две недели до начала турнира. Дания в итоге выиграла титул.

Россия и ее клубы также были отстранены от всех международных соревнований ФИФА и Европейской футбольной ассоциацией из-за войны в Украине.

Напомним, 2 февраля Джанни Инфантино заявил о желании рассмотреть возвращение России в мировой футбол. Кроме того, он предложил изменить устав организации, отметив там, что ни одна страна не может быть ограничена в праве играть в футбол из-за действий политических лидеров.

В ответ Украинская ассоциация футбола призвала не менять позицию футбольных органов по отстранению россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины. Более резким был глава МИД Украины Андрей Сибига, который назвал президента ФИФА Джанни Инфантино "моральным дегенератом".