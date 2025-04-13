Во время своего первого срока президент США Дональд Трамп просил Петра Порошенко сказать ему, кому принадлежит Крымский полуостров.

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Об этом Порошенко рассказал в интервью газете The New York Times. Он отметил, что американский лидер иногда задает неожиданные вопросы.

Так, на одной из встреч Трамп спросил у Порошенко, может ли он получить честный ответ на вопрос. Получив утвердительный ответ, он наклонился ближе и спросил: "Скажите, Крым — это Россия?". В ответ украинский политик объяснил, что это украинский полуостров, оккупированный россиянами в 2014 году.

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Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко, — СМИ

По словам Трампа, его российский друг сказал ему, что Крым должен быть российским. Именно это побудило его задать этот вопрос украинскому политику.

"Он не из легких. Но сейчас время дипломатии", — сказал Порошенко о Трампе.

Напомним, стратег Республиканской партии Брайан Ланза ранее заявил, что администрация Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не возврате территорий. Он отметил, что Зеленского попросят представить версию "реалистичного видения мира", отметив, что "Крыма больше нет".

В свою очередь спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после встречи с посланником Путина сказал президенту США, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине — поддержать право РФ оккупировать Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.