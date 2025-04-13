"Це Росія?": Порошенко розповів, як Трамп запитував у нього, чий Крим

Під час свого першого терміну президент США Дональд Трамп просив Петра Порошенка сказати йому, кому належить Кримський півострів.

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Про це Порошенко розповів в інтерв'ю газеті The New York Times. Він зазначив, що американський лідер іноді ставить несподівані запитання.

Так, на одній із зустрічей Трамп запитав у Порошенка, чи може він отримати чесну відповідь на запитання. Отримавши ствердну відповідь, він нахилився ближче і запитав: "Скажіть, Крим — це Росія?". У відповідь український політик пояснив, що це український півострів, окупований росіянами 2014 року.

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За словами Трампа, його російський друг сказав йому, що Крим має бути російським. Саме це спонукало його поставити це питання українському політику.

"Він не з легких. Але зараз час дипломатії", — сказав Порошенко про Трампа.

Нагадаємо, стратег Республіканської партії Браян Ланза раніше заявив, що адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не поверненні територій. Він зазначив, що Зеленського попросять представити версію "реалістичного бачення миру", зазначивши, що "Криму більше немає".

Зі свого боку спецпосланець Трампа Стів Віткофф після зустрічі з посланцем Путіна сказав президенту США, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні — підтримати право РФ окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.