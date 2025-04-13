"Це Росія?": Порошенко розповів, як Трамп запитував у нього, чий Крим
Під час свого першого терміну президент США Дональд Трамп просив Петра Порошенка сказати йому, кому належить Кримський півострів.
Про це Порошенко розповів в інтерв'ю газеті The New York Times. Він зазначив, що американський лідер іноді ставить несподівані запитання.
Так, на одній із зустрічей Трамп запитав у Порошенка, чи може він отримати чесну відповідь на запитання. Отримавши ствердну відповідь, він нахилився ближче і запитав: "Скажіть, Крим — це Росія?". У відповідь український політик пояснив, що це український півострів, окупований росіянами 2014 року.Важливо
За словами Трампа, його російський друг сказав йому, що Крим має бути російським. Саме це спонукало його поставити це питання українському політику.
"Він не з легких. Але зараз час дипломатії", — сказав Порошенко про Трампа.
Нагадаємо, стратег Республіканської партії Браян Ланза раніше заявив, що адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не поверненні територій. Він зазначив, що Зеленського попросять представити версію "реалістичного бачення миру", зазначивши, що "Криму більше немає".
Зі свого боку спецпосланець Трампа Стів Віткофф після зустрічі з посланцем Путіна сказав президенту США, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні — підтримати право РФ окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.