"Потенційна поступка": США готові визнати Крим російським, — Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова визнати російський контроль над українським півостровом Крим в обмін на припинення вогню та як частину ширшої мирної угоди між Україною та РФ.

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Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і відбувається після того, як він і держсекретар Марко Рубіо припустили в п'ятницю, що адміністрація готова припинити свої посередницькі зусилля, якщо не буде досягнуто швидкого прогресу", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що визнання півострова російським загрожує порушенням міжнародних законів і договорів, які забороняють захоплення територій із застосуванням сили.

"Але цей крок був би благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно прагне міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом", — зазначили автори статті.

Як пише Bloomberg, досі Путін відмовлявся погодитися на пропозицію Трампа щодо широкої мирної угоди. Він заявив, що остаточне рішення з цього питання ще не прийнято.

Проте в п'ятницю в Білому домі Трамп продемонстрував своє нетерпіння, заявивши, що, хоча він сподівається, що обидві сторони домовляться про припинення вогню, США готові вийти з переговорів, якщо відчують, що одній зі сторін бракує відданості цьому процесу.

Водночас один із посадовців заявив журналістам, що плани США, які потребують подальшого обговорення з Києвом, не означатимуть остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають жодну окуповану територію російською. Посадовці підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки для забезпечення виконання угоди також є невід'ємною частиною будь-якої домовленості.

"Пропозиція Трампа потребує подальшого обговорення в Європі та з Україною, яка може відмовитися від поступок, намічених Трампо", — наголосили автори матеріалу.

Білий дім і Державний департамент не відповіли на запит Bloomberg про коментарі.

Американський чиновник, знайомий з ходом переговорів, на питання про можливість визнання Криму, відмовився коментувати деталі переговорів.

Нагадаємо, 15 квітня голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, демілітаризацію, денацифікацію, скасування "дискримінаційних законів" та визнання "нових кордонів" Росії.

13 квітня Петро Порошенко в інтерв'ю газеті The New York Times розповів, як під час свого першого терміну Дональд Трамп просив сказати йому, кому належить Кримський півострів.