Трамп заявил, что сроков завершения мирных переговоров по Украине нет

Президент США Дональд Трамп опроверг слова госсекретаря Марко Рубио о том, что мирное соглашение между Украиной и РФ должно быть принято в течение нескольких недель. И не сказал, будет ли прекращена военная помощь Украине.

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Об этом Трамп заявил на церемонии приведения к присяге Мехмета Оза на пост администратора Центров услуг Medicare и Medicaid.

Президент США Дональд Трамп не сказал, когда завершатся переговоры по прекращению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп, по-видимому, не придал значения резким комментариям госсекретаря Марко Рубио, предупредившего, что терпение США в отношении переговоров о прекращении войны России против Украины подходит к концу, отказавшись назвать конкретные сроки возможного завершения переговоров.

Ранее сегодня Рубио заявил журналистам после встреч с европейскими и украинскими официальными лицами в Париже, что если невозможно положить конец войне в Украине, Соединенным Штатам следует отказаться от своих усилий и "двигаться дальше".

Трамп предложил менее жесткий подход, заявив, что Рубио "прав", но выразив больше оптимизма относительно перспектив сделки.

На вопрос о сроках выхода США из соглашения Трамп ответил: "Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро".

Он продолжил: "Если по какой-то причине одна из двух сторон все сильно усложнит, мы просто скажем: "Вы глупые, вы глупые. Вы ужасные люди", и просто пропустим это — но, надеюсь, нам не придется этого делать".

Президент США отказался сообщить, готов ли он полностью отказаться от переговоров и окажет ли Украине военную поддержку, если переговоры провалятся.

На вопрос о том, какой прогресс ему необходим для продолжения переговоров, Трамп ответил, что ему "нужно увидеть энтузиазм, чтобы захотеть их завершить" с обеих сторон, сообщив, что он узнает об этом "скоро".

"Я думаю, у нас действительно хорошие шансы это сделать. Сейчас все приближается к кульминации", — сказал Трамп.

Напомним, переговоры между Вашингтоном и Кремлем сосредоточены на пяти регионах, которые президент РФ Владимир Путин считает своими. Спецпредставитель Стив Уиткофф предположил, что Украина может меньше беспокоиться о некоторых территориях, ведь там якобы проживает "русскоязычное население".

Только 17 апреля президент США Дональд Трамп говорил, что ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.