Трамп заявив, що термінів завершення мирних переговорів щодо України немає

Президент США Дональд Трамп спростував слова держсекретаря Марко Рубіо про те, що мирну угоду між Україною і РФ має бути ухвалено протягом кількох тижнів. І не сказав, чи буде припинено військову допомогу Україні.

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Президент США Дональд Трамп не сказав, коли завершаться переговори щодо припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп, мабуть, не надав значення різким коментарям держсекретаря Марко Рубіо, який попередив, що терпіння США щодо переговорів про припинення війни Росії проти України добігає кінця, відмовившись назвати конкретні терміни можливого завершення переговорів.

Раніше сьогодні Рубіо заявив журналістам після зустрічей з європейськими та українськими офіційними особами в Парижі, що якщо неможливо покласти край війні в Україні, Сполученим Штатам слід відмовитися від своїх зусиль і "рухатися далі".

Трамп запропонував менш жорсткий підхід, заявивши, що Рубіо "має рацію", але висловивши більше оптимізму щодо перспектив угоди.

На запитання про терміни виходу США з угоди Трамп відповів: "Конкретної кількості днів немає, але ми хочемо зробити це швидко".

Він продовжив: "Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін усе сильно ускладнить, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви дурні. Ви жахливі люди", і просто пропустимо це — але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити".

Президент США відмовився повідомити, чи готовий він повністю відмовитися від переговорів і чи надасть Україні військову підтримку, якщо переговори проваляться.

На запитання про те, який прогрес йому необхідний для продовження переговорів, Трамп відповів, що йому "потрібно побачити ентузіазм, щоб захотіти їх завершити" з обох сторін, повідомивши, що він дізнається про це "скоро".

"Я думаю, у нас дійсно хороші шанси це зробити. Зараз усе наближається до кульмінації", — сказав Трамп.

Нагадаємо, переговори між Вашингтоном і Кремлем зосереджені на п'яти регіонах, які президент РФ Володимир Путін вважає своїми. Спецпредставник Стів Віткофф припустив, що Україна може менше турбуватися про деякі території, адже там нібито проживає "російськомовне населення".

Лише 17 квітня президент США Дональд Трамп говорив, що очікує укладення угоди про мир до кінця поточного тижня під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.