Серед урядів європейських країн зараз посилюються дискусії щодо того, чи зможе Європа зміцнити військову підтримку України незалежно від того, які кроки зроблять США в особі Дональда Трампа.

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Про це пише видання Associated Press.

АР зазначає, що американський президент Дональд Трамп підштовхує Україну до поступок своїми територіями Росії, щоб припинити війну і погрожує вийти з переговорного процесу, якщо він стане занадто складним. Це викликає тривогу в Європі щодо того, як заповнити "прогалину", якщо США припинять підтримку Києва.

Союзники України в Європі вважають війну фундаментальною для безпеки континенту, і зараз вони шукають способи військової підтримки Києва — незалежно від того, чи вийде Трамп.

За даними журналістів Associated Press, Дональд Трамп неодноразово критикував президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи його у небажанні поступитися Кримом Росії.

План президента США "території в обмін на мир" ознаменував би значний зсув у післявоєнному порядку і розірвав конвенції, які визначили, що кордони не повинні перекроюватися силою.

"Знадобилася світова війна, щоб скасувати де-юре анексії, і загинуло 60 мільйонів людей. Європейці цього не приймуть, і Україна також", — сказав Франсуа Ейсбур, спеціальний радник Фонду стратегічних досліджень у Парижі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що передані ним за часів першої каденції комплекси Javelin на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році допомогли українській армії відстояти Київ.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна спровокувала війну з Росією своїм бажанням вступити до НАТО і що президент України Володимир Зеленський, нібито, розуміє, що Крим для України втрачений.