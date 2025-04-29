"Це був великий момент": Трамп вважає, що "його" Javelin врятували Київ від ЗС РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що передані ним за часів першої каденції переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році допомогли українській армії відстояти Київ.

Related video

Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, опублікованому 28 квітня.

Інтерв'юер вказав на портрет 40-го президента США Рональда Рейгана в Овальному кабінеті та спитав у Трампа, чому він не має такого співчуття до пригнічених Росією народів, як попередні американські лідери. Він відповів, що, на його думку, рятує українську націю.

"Я думаю, що ця нація буде розчавлена дуже скоро. Це велика військова машина. Погляньмо правді в очі. І якби не я — я той, хто дав їм "Джавеліни", які підбили танки", — сказав Трамп.

За його словами, переломним моментом на початку вторгнення був наступ на столицю України, коли російські танки "застрягли у багнюці", а ПТРК Javelin допомогли вивести їх з ладу.

"Ви знаєте, це був великий момент, тому що, якби ці танки увійшли, вони були б за 71 милю від Києва, і вони збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни, вона б закінчилася за один день", — сказав президент США.

На його думку, це було однією з причин, через яку Україна вистояла, та зазначив, що вважає "дуже поганим", що у тривалій війні загинуло багато людей.

"І, знаєте, я дійсно можу стверджувати, що я був дуже хорошим, тому що я рятував цю країну. Прем'єр-міністр Норвегії — дуже шанована людина — каже, що якби президент Трамп не втрутився, ця війна ніколи б не закінчилася. Я думаю, що роблю велику послугу Україні. Я в це вірю", — зізнався Трамп.

Українські військові використовують протитанкові ракетні комплекси Javelin Фото: ЗСУ

Дональд Трамп нагадав про передачу Javelin для ЗСУ

Під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі 14 квітня журналісти поставили Дональду Трампу питання щодо його ставлення до пропозиції президента України Володимира Зеленського продати Києву необхідне озброєння для захисту українського неба, зокрема ракети для систем ППО Patriot. У відповідь президент США так само згадав, що під час першої каденції передав ЗСУ Javelin, "завдяки яким українці виграли першу велику битву з танками".

Нагадаємо, Дональд Трамп в інтерв'ю The Atlantic також розповів, чим його другий термін відрізняється від першого. Він заявив, що тепер керує не лише США, а й усім світом.

Член Палати представників США конгресмен-демократ зі штату Мічіган Шрі Танедар 28 квітня повідомив, що розпочав процедуру імпічменту проти Трампа, бо той "ігнорує Конституцію, Конгрес і суди", руйнує країну та ставить під загрозу американську демократію.