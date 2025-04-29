"Это был большой момент": Трамп считает, что "его" Javelin спасли Киев от ВС РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переданные им во времена первой каденции переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году помогли украинской армии отстоять Киев.

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Об этом он сказал в интервью The Atlantic, опубликованном 28 апреля.

Интервьюер указал на портрет 40-го президента США Рональда Рейгана в Овальном кабинете и спросил у Трампа, почему он не имеет такого сочувствия к угнетенным Россией народам, как предыдущие американские лидеры. Он ответил, что, по его мнению, спасает украинскую нацию.

"Я думаю, что эта нация будет раздавлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза. И если бы не я — я тот, кто дал им "Джавелины", которые подбили танки", — сказал Трамп.

По его словам, переломным моментом в начале вторжения было наступление на столицу Украины, когда российские танки "застряли в грязи", а ПТРК Javelin помогли вывести их из строя.

"Вы знаете, это был большой момент, потому что, если бы эти танки вошли, они были бы в 71 миле от Киева, и они собирались захватить Киев. Это был бы конец войны, она бы закончилась за один день", — сказал президент США.

По его мнению, это было одной из причин, по которой Украина выстояла, и отметил, что считает "очень плохим", что в длительной войне погибло много людей.

"И, знаете, я действительно могу утверждать, что я был очень хорошим, потому что я спасал эту страну. Премьер-министр Норвегии — очень уважаемый человек — говорит, что если бы президент Трамп не вмешался, эта война никогда бы не закончилась. Я думаю, что делаю большую услугу Украине. Я в это верю", — признался Трамп.

Украинские военные используют противотанковые ракетные комплексы Javelin Фото: ВСУ

Дональд Трамп напомнил о передаче Javelin для ВСУ

Во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме 14 апреля журналисты задали Дональду Трампу вопрос о его отношении к предложению президента Украины Владимира Зеленского продать Киеву необходимое вооружение для защиты украинского неба, в частности ракеты для систем ПВО Patriot. В ответ президент США так же вспомнил, что во время первой каденции передал ВСУ Javelin, "благодаря которым украинцы выиграли первую большую битву с танками".

Напомним, Дональд Трамп в интервью The Atlantic также рассказал, чем его второй срок отличается от первого. Он заявил, что теперь руководит не только США, но и всем миром.

Член Палаты представителей США конгрессмен-демократ из штата Мичиган Шри Танедар 28 апреля сообщил, что начал процедуру импичмента против Трампа, потому что тот "игнорирует Конституцию, Конгресс и суды", разрушает страну и ставит под угрозу американскую демократию.