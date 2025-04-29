Трамп подталкивает Киев к уступкам России территориями, в Европе недовольны и ищут выход, — АР

Среди правительств европейских стран сейчас усиливаются дискуссии относительно того, сможет ли Европа укрепить военную поддержку Украины независимо от того, какие шаги предпримут США в лице Дональда Трампа.

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Об этом пишет издание Associated Press.

АР отмечает, что американский президент Дональд Трамп подталкивает Украину к уступкам своими территориями России, чтобы прекратить войну и угрожает выйти из переговорного процесса, если он станет слишком сложным. Это вызывает тревогу в Европе относительно того, как заполнить "пробел", если США прекратят поддержку Киева.

Союзники Украины в Европе считают войну фундаментальной для безопасности континента, и сейчас они ищут способы военной поддержки Киева — независимо от того, выйдет ли Трамп.

По данным журналистов Associated Press, Дональд Трамп неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя его в нежелании уступить Крым России.

План президента США "территории в обмен на мир" ознаменовал бы значительный сдвиг в послевоенном порядке и разорвал конвенции, которые определили, что границы не должны перекраиваться силой.

"Понадобилась мировая война, чтобы отменить де-юре аннексии, и погибло 60 миллионов человек. Европейцы этого не примут, и Украина также", — сказал Франсуа Эйсбур, специальный советник Фонда стратегических исследований в Париже.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что переданные им во времена первой каденции комплексы Javelin в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году помогли украинской армии отстоять Киев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина спровоцировала войну с Россией своим желанием вступить в НАТО и что президент Украины Владимир Зеленский, якобы, понимает, что Крым для Украины потерян.