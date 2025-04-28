ВС РФ ударили десятью "шахедами" по ферме: убили и ранили более 50 коров, — ОВА

ВС РФ ударили десятью "шахедами" по ферме на Харьковщине, убив и ранив более 50 животных.

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Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов утром 28 апреля.

Ночью 28 апреля в селе Мокрая Ракитная Харьковского района, ударом РФ повреждено здание телятника, админздание, три коровника, склады и автомобиль. Погибло 22 коровы, 30 — ранены.

В Изюмском районе россияне повредили частный жилой дом, админздание, хозяйственное здание, два авто и комбайн. В самом городе Изюм в результате обстрела БпЛА "Герань 2" повреждено складское и производственное здание.

В Богодуховском районе в результате артобстрела уничтожен частный дом, повреждены 2 хозяйственные постройки.

В городе Купянск из-за попадания FPV-дрона загорелся легковой автомобиль. Пострадал местный врач.

БпЛА типа "Молния" в селе Золочев Богодуховсього районе попали в дорогу.

В частности, Синегубов рассказал об обстановке на фронте. Харьковское направление: ВС РФ шесть раз атаковали позиции украинских военных в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

Купянское направление: 27 апреля состоялось три атаки россиян. Силы обороны Украины остановили штурмовые действия врага в районах Новой Кругляковки, Петропавловки.

Напомним, София Ротару отреагировала на обстрел россиянами Киева 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек.

Также Фокус писал об успешной операции ВСУ в Белгородской области РФ. Боевые действия ведет 225-й штурмовой полк ВСУ совместно с приданными подразделениями, о чем рассказал журналист Юрий Бутусов 28 апреля 2025 года.