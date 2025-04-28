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ЗС РФ ударили десятьма "шахедами" по фермі: вбили та поранили понад 50 корів, — ОВА

росіяни атакували харківську область, росіяни вбили корів на харківщині, олег синєгубов, харківська ова
Фото: ДСНС | Фото ілюстративне

ЗС РФ вдарили десятьма "шахедами" по фермі на Харківщині, вбивши та поранивши понад 50 тварин.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 28 квітня.

Вночі 28 квітня у селі Мокра Рокитна Харківського району, ударом РФ пошкоджена будівля телятника, адмінбудівля, три коровники, склади та автомобіль. Загинуло 22 корови, 30 — поранені.

В Ізюмському районі росіяни пошкодили приватний житловий будинок, адмінбудівлю, господарчу будівлю, два авто та комбайн. У самому місті Ізюм внаслідок обстрілу БпЛА "Герань 2" пошкоджено складську та виробничу будівлю.

У Богодухівському районі внаслідок артобстрілу знищено приватний будинок, пошкоджено 2 господарчі споруди.

У місті Куп’янськ через влучання FPV-дрону загорівся легковий автомобіль. Постраждав місцевий лікар.

БпЛА типу "Молнія" в селі Золочів Богодухівсього районі влучили в дорогу.

Зокрема, Синєгубов розповів про обстановку на фронті. Харківський напрямок: ЗС РФ шість разів атакували позиції українських військових у районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

Куп’янський напрямок: 27 квітня відбулося три атаки росіян. Сили оборони України зупинили штурмові дії ворога в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки.

Нагадаємо, Софія Ротару відреагувала на обстріл росіянами Києва 24 квітня, унаслідок якого загинуло 12 людей.

Також Фокус писав про успішну операцію ЗСУ в Бєлгородській області РФ. Бойові дії веде 225-й штурмовий полк ЗСУ спільно з приданими підрозділами, про що розповів журналіст Юрій Бутусов 28 квітня 2025 року.