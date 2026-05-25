Більше, ніж очікувалося: у Зеленського розповіли, що зробили із залишками "Орешника"

У ніч на 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ і область, зокрема й із застосуванням балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж", також відомої як "Орешник".

Ракета вдарила по гаражному кооперативу в Білій Церкві. Її залишки, яких виявилося більше, ніж очікувалося, вже передали на дослідження. Про це у Facebook написав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Про ефективність: знищено пару гаражів. Але це була дуже важка ніч. Усе доступне із засобів ураження вже передано на дослідження. Стоїмо", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння елементів імітаторів боєголовки ракети постраждали три гаражні приміщення, а на місці влучання сталося загоряння.

"Орешник" був запущений з полігону Капустін Яр Астраханської області РФ. Крім того, росіяни випустили 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон", 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр.

За останніми даними, внаслідок обстрілу Києва постраждали 86 осіб, з яких 21 особу госпіталізовано, зокрема двох дітей. Відомо про двох загиблих.

Як зазначає головний редактор Defense Express Олег Катков, під час перехоплення балістичної ракети середньої дальності, такої, як "Орешник", найважливішим завданням і, мабуть, найскладнішим, є виявлення її пуску. Необхідна система радіолокаційних станцій, надгоризонтних або навіть загоризонтних, щоб її побачити.

Раніше нардеп Федір Веніславський говорив, що Україна працює над можливістю створення власних космічних військ, що пов'язано з необхідністю посилення протидії сучасним ракетним загрозам, зокрема російським системам на кшталт "Орешника".

Нагадаємо, Лукашенко пригрозив "Орешником" країнам НАТО та Україні.