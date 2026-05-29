Росіяни готують новий масований удар по Україні, — Зеленський

Президент України повідомив, що, згідно із даними розвідки, ЗС РФ хочуть вдарити по українських містах і громадах.

Про це Зеленський розповів також і федеральному канцлеру Австрії Крістіану Штокеру, який висловив співчуття у зв'язку з постійними російськими повітряними атаками.

"Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що українські розвідки мають інформацію про підготовку Росії до нового масованого удару: "Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації".

Президент вже обговорив із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відповідні завдання: що має бути зроблено цими тижнями та які кроки партнерів можуть підтримати захист України найбільш ефективно: "Антибалістика – це ключове завдання".

Раніше, під час візиту до Швеції, президент зазначав, що під час масових ударів дронів, передусім "шахедів", "гераней" тощо, їх збивають всім, чим можна.

"Щодо антибалістики: поки що, окрім Patriotʼів, інструментів у нас немає. Я дуже хотів, щоб українське виробництво отримало ліцензії на виробництво PAC-3 – ракет до Patriotʼів. Я вірю, що в майбутньому ми отримаємо ліцензії або створимо нашу власну систему. І тому я написав Президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів Америки листа. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Ми дуже наполегливо про це говоримо", — повідомляв Зеленский.

Дякуючи за винищувачі Gripen, він зазначив, що Росію поки що не може зупинити дипломатія, тому її зупиняють українські "далекобійні санкції".

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські війська ударним безпілотником "Герань" атакували село Машеве Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок влучання повністю згоріла будівля місцевої школи.

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вже підготував план військових дій на літо 2026 року, а удари по Києву можуть стати лише його початком.