Россияне готовят новый массированный удар по Украине, — Зеленский

Президент Украины сообщил, что, согласно данным разведки, ВС РФ хотят ударить по украинским городам и общинам.

Об этом Зеленский рассказал также и федеральному канцлеру Австрии Кристиану Штокеру, который выразил соболезнования в связи с постоянными российскими воздушными атаками.

"Очень важно, чтобы на эти обстрелы были совместные ответы партнеров, прежде всего в поставках антибаллистики", — отметил Зеленский.

Он отметил, что украинские разведки имеют информацию о подготовке России к новому массированному удару: "Важно, чтобы все наши партнеры знали, что происходит, и что Россия продолжает полагаться на ракеты и дальнейшую войну, а не дипломатические шаги. Прежде всего это означает, что нужны дополнительные меры санкционного давления на Россию и что наши договоренности с партнерами о ПВО не могут затягиваться в реализации".

Президент уже обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой соответствующие задачи: что должно быть сделано в эти недели и какие шаги партнеров могут поддержать защиту Украины наиболее эффективно: "Антибаллистика — это ключевая задача".

Ранее, во время визита в Швецию, президент отмечал, что во время массовых ударов дронов, прежде всего "шахедов", "гераней" и т.д., их сбивают всем, чем можно.

"По антибаллистике: пока что, кроме Patriot'ов, инструментов у нас нет. Я очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3 — ракет к Patriot'ам. Я верю, что в будущем мы получим лицензии или создадим нашу собственную систему. И поэтому я написал Президенту Трампу и Конгрессу Соединенных Штатов Америки письмо. Я считаю, что им надо действовать быстрее. Мы очень настойчиво об этом говорим", — сообщал Зеленский.

Благодаря за истребители Gripen, он отметил, что Россию пока не может остановить дипломатия, поэтому ее останавливают украинские "дальнобойные санкции".

Напомним, в ночь на 29 мая российские войска ударным беспилотником "Герань" атаковали село Машево Семеновской общины на приграничье Черниговщины. В результате попадания полностью сгорело здание местной школы.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом.