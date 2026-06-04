Обстріли Дніпра: відому торгівельну мережу чекає дефіцит продукції після ураження (фото)

4 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Дніпро, влучивши в логістичний комплекс площею 37,5 тис. кв. м, повідомила пресслужба відомої торгівельної мережі. Приміщення повністю вигоріло, знищено товари та устаткування. Орієнтовні збитки компанії — сотні мільйонів гривень. На фото, опублікованих владою та рятувальниками, зафіксували почорнілі від вогню десятиметрові стелажі з обвугленими пакунками.

Під час російського удару працівники не постраждали, оскільки усі перебували у безпеці, ідеться у дописі на сторінці Facebook мережі АТБ. З'ясувалось, що росіяни влучили по мультитемпературному комплексу, у якому спеціальна апаратура забезпечувала різний кліматичний режим на різних майданчиках. Комплекс забезпечував 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях: усі товари знищені. Спеціальна комісія встановить масштаби руйнувань, але попередньо відомо про збитки у сотні мільйонів, ідеться у повідомленні.

Компанія опублікувала фото логістичного комплексу, який загорівся через удар ЗС РФ. Бачимо, що стіни уціліли, але пошкоджено дах, а зсередини здіймаються стовпи диму.

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"Попередньо сума збитків оцінюється у сотні мільйонів гривень, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертного обстеження об’єкта", — написали представники торгівельної мережі.

Обстріл України — логістичний комплекс на 40 тис. кв. м у Дніпрі після удару РФ 4 червня Фото: Дніпропетровська ОДА

На інших фото — логістичний склад зсередини. Бачимо вигоріле приміщення, у якому через високу температуру під час пожежі покрутило металеві стелажі та будівельних конструкцій.

Обстріл України — як виглядає логістичний комплекс у Дніпрі після удару РФ 4 червня Фото: ДСНС

Компанія запевнила, що зробила перерозподіл торгівельних потоків з інших областей України й заповнить 300 магазинів, які втратили логістичний центр.

"Це дозволить мінімізувати вплив атаки на роботу торгівельної мережі та забезпечити безперебійне постачання товарів для покупців", — підсумовується у дописі.

Обстріл України — деталі удару по Дніпру

У Telegram-каналі ДСНС підтвердили влучання по складському приміщенні у Дніпрі площею близько 40 тис. кв. м. На місці пожежі працювали 140 рятувальників та 40 спецмашин. Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що ЗС РФ другу добу поспіль обстрілюють обласний центр. О 15:47 посадовець заявив, що під удар росіян знов потрапив логістичний центр: назву не вказав. Міський голова Борис Філатов не коментував удару 4 червня, але нагадав, що у місті день скорботи за загиблими від попереднього обстрілу. Тим часом Повітряні сили опублікували звіт про нічний удар РФ (нарахували 293 дрони різних типів, з яких 264 збили), але не було оновлених даних про денний обстріл Дніпра.

Зазначимо, один з попередніх масованих обстрілів України відбувся в ніч на 2 червня. Під удар РФ потрапив Київ і також Дніпро. У Дніпрі росіяни вщент зруйнували сім будинків повідомив мер Філатов. Загинуло 16 людей, серед них двоє дітей у тому числі — трирічна дівчинка та восьмирічний хлопчик.

Нагадуємо, 3 червня Фокус писав про російський обстріл Дніпра, внаслідок якого загорівся логістичний центр "Нової пошти".