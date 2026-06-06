В Одесі чоловік виловив російський дрон з моря голими руками (відео)

В Одесі чоловік дістав російський безпілотник з Чорного моря під час того, як купався. Після цього він передав дрон людині у військовій формі.

За даними каналу "Одеса INFO", який опублікував відео, інцидент стався поблизу ресторана "Сієста" на Фонтанці.

У коментарях уточнюють, що ймовірно це був безпілотник "Гербера", який є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2".

"Гербера" може виконувати різні завдання, включаючи розвідку, спостереження, нанесення ударів та відволікання засобів протиповітряної оборони. Завдяки своїй низькій вартості, дрон може бути використаний як хибна ціль, що ускладнює роботу ППО противника.

При цьому чоловік, що дістав БПЛА був у плавках, ймовірно, просто відпочиваючи на пляжі.

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Нагадаємо, що в червні 2025 року в Одесі вкрали безпілотник "Шахед", яким російська армія атакувала місто. Чоловік узяв БПЛА і поніс його додому на спині.

Раніше Фокус повідомляв, що у ніч на 1 червня російські війська завдали удару "Шахедами" по житлових будинках у Харкові та Одесі, внаслідок чого в обох містах є руйнування та постраждалі.

Нагадаємо, що останніми днями росіяни прицільно б'ють по цивільній інфраструктурі. Так, 3 червня Фокус писав про російський обстріл Дніпра, внаслідок якого загорівся логістичний центр "Нової пошти". А вже 4 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Дніпро, влучивши в логістичний комплекс компанії АТБ площею 37,5 тис. кв. м. Попередньо сума збитків оцінюється у сотні мільйонів гривень, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертного обстеження об’єкта, зазначили в компанії.