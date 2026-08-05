Погибли шестеро сотрудников: после российского обстрела "Сильпо" сделало заявление

В результате российского обстрела 5 августа в двух распределительных центрах сети "Сильпо" возникли пожары. По последним данным, погибли шесть сотрудников, информация о количестве пострадавших уточняется.

Об этом сообщили в "Сильпо".

В компании сообщили, что пожары вспыхнули на двух распределительных центрах после российского обстрела.

"По последним данным, шестеро сотрудников погибли. Информация о количестве пострадавших пока уточняется", — сообщили в компании.

В "Сильпо" назвали гибель сотрудников невосполнимой утратой для всей команды. Компания сообщила, что находится на постоянной связи с близкими погибших и готова оказать им всю необходимую помощь.

Кроме того, в "Сильпо" выразили соболезнования семьям и друзьям погибших. Компания обещает уточнить информацию о пострадавших позже.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска разрушили складской комплекс ROZETKA в Броварах. В компании сообщили, что это уже третья атака на её инфраструктуру за последнюю неделю, однако на этот раз обошлось без пострадавших.

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После атаки ROZETKA заявила, что продолжает работать и уже перестраивает логистические процессы. Команда также занимается устранением последствий атаки, чтобы и в дальнейшем обрабатывать заказы в обычном режиме.

Россия совершила массированную атаку на Киев и Киевскую область. Среди пострадавших объектов были два логистических комплекса компании "Эпицентр". В Киеве полностью сгорел логистический центр на улице Вискозной, а в Калиновке Киевской области погиб сотрудник компании, еще трое человек получили ранения.

Кроме того, российский удар полностью уничтожил два складских комплекса и завод Epicentr Ceramic Corporation. В связи с этим предприятие прекратило работу. Компания сообщила о намерении перенести производство на свои зарубежные предприятия, параллельно готовя запуск нового производства в Украине. По предварительным оценкам, восстановление завода займет не менее полутора лет.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе атаки Россия применила 24 баллистические ракеты, четыре ракеты "Циркон"/"Оникс" и 115 дронов. По его данным, погибли 17 человек, ещё 44 получили ранения.