Не лишилось ні стін, ні одягу: балістика РФ знищила склади PUMA та INTERTOP (фото)

Удар російської балістики 5 серпня повністю знищив склади та логістичні центри компаній PUMA, яка займається спортивним спорядженням, та компанії INTERTOP, яка має мережу одягу та взуття. На фото з точки ураження — повністю знищені приміщення. від яких не залишилось навіть стін.

Інформація про наслідки влучання балістичних ракет РФ по складах двох брендів з'явилась у мережі вдень 5 серпня. Обидві компанії заявили про повне знищення складів і про те, що певний час українці відчуватимуть дефіцит їхніх товарів. Фокус зібрав інформацію про влучання "Іскандерів", вартістю 3 млн дол., по клунках з одягом та взуттям.

На сторінці Instagram PUMA написали, що росіяни знищили логістичний центр компанії: не уточнюється, чи розташовувались вони у Броварському районі, який, згідно з даними Київської ОВА, постраждав найбільше. Вказано, що працівники складу не постраждали, але знищено весь запас товарів (компанія займається спортивним одягом та взуттям). У дописі наголошується, що певний час українці можуть відчувати дефіцит продукції PUMA. Назвали також орієнтовну тривалість дефіциту — ідеться про тижні чи місяці.

Відео дня

Під дописом, у якому повідомили про знищення складу спортивного спорядження, протягом години набралось понад 3 тис. реакцій та десятки співчутливих коментарів. Серед інших, з'явився коментар компанії "Розетка", яка також постраждала від удару 5 серпня: побажали швидкого відновлення.

Ракетний удар 5 серпня — руйнування складу PUMA 5 серпня Фото: Скриншот

Аналогічна інформація про влучання з'явилась на сторінці Instagram мережі магазинів одягу та взуття Intertop. Вказано, що росіяни знищили основний склад, на якому зберігався одяг та взуття. Також з'ясувалось, що ішлося не про звичайний склад, а про "високотехнологічний комплекс DENKA LOGISTICS": він повністю згорів після влучання російської балістичної ракети. Компанія наголосила, що працівники не постраждали.

"Разом зі складом втрачено значну частину товарних запасів, логістичну інфраструктуру та обладнання", — написала компанія.

Під дописом Intertop також з'явились реакції та коментарі українців, які співчували компанії. Серед коментарів є також дописи книгарні Readeat та видавництва Ranok, які втратили мільйони книги під час попереднього обстрілу 1 серпня.

Компанія опублікувала серію фото з наслідками ураження логістичного вузла. Бачимо, що не збереглось ні стін, ні продукції: є лише розплавлені рештки металевих конструкцій.

Ракетний удар 5 серпня — руйнування складу INTERTOP 5 серпня Фото: Скриншот

…

Ракетний удар 5 серпня — руїни складу INTERTOP 5 серпня Фото: Instagram

Ракетний удар 5 серпня — деталі атаки

Зазначимо, Фокус писав про ракетний удар РФ 5 серпня, під час якого росіяни використали 24 балістичних ракети "Искандер"/С-400 та чотири "Циркони", і також понад 100 дронів. Згідно з даними повітряного командування, жодну ракету не збили. Київська військова адміністрація та президент України Володимир Зеленський повідомили про 17 загиблих українців та про кілька десятків поранених. Також стало відомо про влучання ракет по складах та логістичних центрах інших компаній: "Нова пошта", "Епіцентр", "Розетка" тощо.

Нагадуємо, радник президента Сергій Бескрестнов звернувся до підприємців після ракетного удару РФ 5 серпня. Тим часом с тало відомо про вісьмох людей, яких росіяни убили на залізничній станції "Квітневій" під Броварами.