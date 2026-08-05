Не осталось ни стен, ни одежды: баллистика РФ уничтожила склады PUMA и INTERTOP (фото)

Удар российской баллистики 5 августа полностью уничтожил склады и логистические центры компании PUMA, занимающейся спортивным снаряжением, и компании INTERTOP, владеющей сетью магазинов одежды и обуви. На фото с места поражения — полностью разрушенные помещения, от которых не осталось даже стен.

Информация о последствиях попадания баллистических ракет РФ по складам двух брендов появилась в сети днем 5 августа. Обе компании заявили о полном уничтожении складов и о том, что в течение некоторого времени украинцы будут испытывать дефицит товаров. Фокус собрал информацию о попадании "Искандеров" стоимостью 3 млн долл. по контейнерам с одеждой и обувью.

На странице PUMA в Instagram сообщили, что россияне уничтожили логистический центр компании: не уточняется, находился ли он в Броварском районе, который, по данным Киевской областной государственной администрации, пострадал больше всего. Указано, что сотрудники склада не пострадали, но уничтожен весь запас товаров (компания занимается спортивной одеждой и обувью). В сообщении отмечается, что в течение некоторого времени украинцы могут испытывать дефицит продукции PUMA. Также названа ориентировочная продолжительность дефицита — речь идет о неделях или месяцах.

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Под постом, в котором сообщили об уничтожении склада спортивного снаряжения, за час набралось более 3 тыс. реакций и десятки сочувственных комментариев. Среди прочих появился комментарий компании "Розетка", которая также пострадала от удара 5 августа: в нем пожелали скорейшего восстановления.

Ракетный удар 5 августа — разрушение склада PUMA 5 августа Фото: Скриншот

Аналогичная информация о попадании появилась на странице в Instagram сети магазинов одежды и обуви Intertop. Указано, что россияне уничтожили основной склад, на котором хранились одежда и обувь. Также выяснилось, что речь шла не об обычном складе, а о "высокотехнологичном комплексе DENKA LOGISTICS": он полностью сгорел после попадания российской баллистической ракеты. Компания подчеркнула, что сотрудники не пострадали.

"Вместе со складом была утрачена значительная часть товарных запасов, логистическая инфраструктура и оборудование", — сообщила компания.

Под постом Intertop также появились отклики и комментарии украинцев, выразивших сочувствие компании. Среди комментариев есть также сообщения книжного магазина Readeat и издательства Ranok, которые потеряли миллионы книг во время предыдущего обстрела 1 августа.

Компания опубликовала серию фотографий, на которых запечатлены последствия поражения логистического узла. Видно, что не сохранилось ни стен, ни продукции: остались лишь расплавленные остатки металлических конструкций.

Ракетный удар 5 августа — разрушение склада INTERTOP 5 августа Фото: Скриншот

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Ракетный удар 5 августа — руины склада INTERTOP 5 августа Фото: Instagram

Ракетный удар 5 августа — подробности атаки

Отметим, что Фокус писал о ракетном ударе РФ 5 августа, в ходе которого россияне применили 24 баллистические ракеты "Искандер"/С-400 и четыре "Циркона", а также более 100 дронов. Согласно данным воздушного командования, ни одна ракета не была сбита. Киевская военная администрация и президент Украины Владимир Зеленский сообщили о 17 погибших украинцах и нескольких десятках раненых. Также стало известно о попаданиях ракет по складам и логистическим центрам других компаний: "Новая почта", "Эпицентр", "Розетка" и т. д.

Напоминаем, что советник президента Сергей Бескрестнов обратился к предпринимателям после ракетного удара РФ 5 августа. Между тем стало известно о восьми людях, которых россияне убили на железнодорожной станции "Квитневая" под Броварами.